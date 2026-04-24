Київ зранку здригнувся від потужних вибухів: що відомо про атаку окупантів

Вранці 24 квітня у Києві та низці інших регіонів України було оголошено повітряну тривогу через чергову атаку російських безпілотників. У столиці мешканці чули вибухи, оскільки сили протиповітряної оборони відбивали повітряні цілі противника.

Фото: з відкритих джерел

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що робота ППО була зафіксована в районі Оболоні. Він закликав громадян не залишати укриття до завершення загрози та дотримуватися правил безпеки.

За даними моніторингових ресурсів, противник протягом доби міг використати близько 355 ударних безпілотників, значна частина яких є імітаційними цілями. Така тактика, ймовірно, спрямована на виснаження української системи ППО перед можливими подальшими ракетними ударами.

Близько 09:49 у столиці було оголошено відбій повітряної тривоги. Згодом Кличко уточнив, що в Солом’янському районі зафіксовано падіння уламків безпілотників. Вони впали на територію нежитлової забудови та у водойму, без інформації про постраждалих.

На тлі цієї атаки вночі також повідомлялося про удари по Одесі, де внаслідок влучань у житлові будинки загинули двоє людей. Крім того, було атаковано цивільне судно в Чорному морі, що спричинило пожежу на борту.

Напередодні, 23 квітня, під ударом опинився Дніпро, де зафіксовано руйнування житлової інфраструктури, пожежі та загибель людей. Ще раніше місто також зазнавало атак, однак тоді обійшлося без жертв.

