Киев с утра вздрогнул от мощных взрывов: что известно об атаке оккупантов

Утром 24 апреля в Киеве и ряде других регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за очередной атаки российских беспилотников. В столице жители слышали взрывы, поскольку силы противовоздушной обороны отражали воздушные цели противника.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что работа ПВО была зафиксирована в районе Оболони. Он призвал граждан не покидать укрытие до завершения угрозы и соблюдать правила безопасности.

По данным мониторинговых ресурсов, противник в течение суток мог использовать около 355 ударных беспилотников, значительная часть которых является имитационными целями. Такая тактика, вероятно, направлена на истощение украинской системы ПВО перед возможными последующими ракетными ударами.

Около 09:49 в столице был объявлен отбой воздушной тревоги. Впоследствии Кличко уточнил, что в Соломенском районе зафиксировано падение обломков беспилотников. Они упали на территорию нежилой застройки и в водоем без информации о пострадавших.

На фоне этой атаки ночью также сообщалось об ударах по Одессе, где в результате попаданий в жилые дома погибли два человека. Кроме того, было атаковано гражданское судно в Черном море, что повлекло за собой пожар на борту.

Накануне, 23 апреля, под ударом оказался Днепр, где зафиксировано разрушение жилищной инфраструктуры, пожар и гибель людей. Еще раньше город также подвергался атакам, однако тогда обошлось без жертв.

