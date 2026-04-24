Такой паники у россиян еще не было: украинские дроны окончательно похоронили последнюю надежду в Туапсе

В российском Туапсе (Краснодарский край) после атак беспилотников зафиксировано серьезное экологическое осложнение, которое местные жители уже называют одним из самых масштабных кризисов последних лет. Люди сообщают о необычных осадках, загрязненных улицах и резком запахе нефтепродуктов в воздухе. В городе появились черные лужи с масляной пленкой, а на поверхностях автомобилей, растений и даже коже ощутимы следы загрязнения.

Как отмечает BBC, инцидент произошел после пожара на нефтяном терминале. Уже 22 апреля жители начали наблюдать явление, которое они описывают как "нефтяной дождь". Экологи объясняют, что при горении нефтепродуктов часть веществ испаряется, поднимается в атмосферу, а затем возвращается на землю вместе с дождем, образуя вторичное загрязнение на значительных территориях.

Специалисты отмечают, что ситуация носит комплексный характер: кроме визуального загрязнения, значительно пострадала воздушная среда. По данным Greenpeace, в дыме содержатся токсичные газы, мелкодисперсные частицы сажи и опасные химические соединения. Местные службы фиксируют превышение допустимых норм бензола и ксилола в несколько раз, что создает дополнительные риски для здоровья населения.

Эколог Евгений Витишко заявил, что нынешние события фактически разрушили перспективы курортного сезона в регионе. По его мнению, подобного уровня экологической катастрофы здесь не наблюдалось по меньшей мере два десятилетия. Он также предупредил, что последствия могут быть длительными, ведь загрязнение способно проникать в почвы, водные ресурсы и атмосферу и влиять на экосистему годами.

Местные власти рекомендовали жителям оставаться дома, ограничить проветривание помещений и использовать средства защиты. Несмотря на это, образовательные учреждения в регионе были переведены на ограниченный режим работы только через несколько дней после ухудшения ситуации.

