Такої паніки у окупантів давно не було: стало відомо про страшний хаос через атаку дронів

У ніч проти 28 серпня на тимчасово окупованих територіях України сталися масштабні перебої з електропостачанням. Без світла залишилися райони Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Як повідомляє ASTRA з посиланням на місцеві ресурси, проблеми виникли після атаки безпілотників на Луганську ТЕС у місті Щастя.

Фото: з відкритих джерел

Перші попередження про рух дронів почали з'являтися близько 21:00 27 серпня. Уже ближче до опівночі жителі окупованих територій масово повідомляли у соцмережах про перебої з електроенергією.

За попередньою інформацією, в окупованому Донецьку електропостачання зникло приблизно о першій годині ночі. Згодом аналогічні повідомлення почали надходити з інших захоплених районів Донеччини та Луганщини, а також окупованих частин Запорізької і Херсонської областей.

Однією з імовірних причин масштабного знеструмлення називають удар по Луганській тепловій електростанції, розташованій у Щасті. У соціальних мережах поширили кадри, на яких, як стверджується, зафіксована пожежа на території енергетичного об'єкта. Луганська ТЕС є одним із важливих об'єктів енергетичної інфраструктури регіону та перебуває під російською окупацією з 2022 року.

Водночас на момент появи повідомлень окупаційні адміністрації не надали детальних пояснень щодо причин і масштабів аварійних відключень. Місцеві ресурси також наголошували, що підтвердженої офіційної інформації про характер пошкоджень ТЕС поки немає.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що у ніч проти 28 серпня російські війська атакували безпілотниками Київську область. Під ударом опинилася Білогородська громада, де внаслідок влучань пошкоджено складські та виробничі об'єкти у Святопетрівському. Серед них — сортувальне депо "Нової пошти".