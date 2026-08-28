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Такої паніки у окупантів давно не було: стало відомо про страшний хаос через атаку дронів

Після повідомлень про атаку безпілотників на Луганську ТЕС перебої зі світлом зафіксували на окупованих територіях одразу чотирьох областей

28 серпня 2026, 08:55
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Клименко Елена

У ніч проти 28 серпня на тимчасово окупованих територіях України сталися масштабні перебої з електропостачанням. Без світла залишилися райони Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Як повідомляє ASTRA з посиланням на місцеві ресурси, проблеми виникли після атаки безпілотників на Луганську ТЕС у місті Щастя.

Такої паніки у окупантів давно не було: стало відомо про страшний хаос через атаку дронів

Фото: з відкритих джерел

Перші попередження про рух дронів почали з'являтися близько 21:00 27 серпня. Уже ближче до опівночі жителі окупованих територій масово повідомляли у соцмережах про перебої з електроенергією.

За попередньою інформацією, в окупованому Донецьку електропостачання зникло приблизно о першій годині ночі. Згодом аналогічні повідомлення почали надходити з інших захоплених районів Донеччини та Луганщини, а також окупованих частин Запорізької і Херсонської областей. 

Однією з імовірних причин масштабного знеструмлення називають удар по Луганській тепловій електростанції, розташованій у Щасті. У соціальних мережах поширили кадри, на яких, як стверджується, зафіксована пожежа на території енергетичного об'єкта. Луганська ТЕС є одним із важливих об'єктів енергетичної інфраструктури регіону та перебуває під російською окупацією з 2022 року.

Водночас на момент появи повідомлень окупаційні адміністрації не надали детальних пояснень щодо причин і масштабів аварійних відключень. Місцеві ресурси також наголошували, що підтвердженої офіційної інформації про характер пошкоджень ТЕС поки немає. 

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що у ніч проти 28 серпня російські війська атакували безпілотниками Київську область. Під ударом опинилася Білогородська громада, де внаслідок влучань пошкоджено складські та виробничі об'єкти у Святопетрівському. Серед них — сортувальне депо "Нової пошти".



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