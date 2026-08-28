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Такой паники у оккупантов давно не было: стало известно о страшном хаосе из-за атаки дронов

После сообщений об атаке беспилотников на Луганскую ТЭС перебои со светом зафиксировали на оккупированных территориях сразу четырех областей

28 августа 2026, 08:55
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Клименко Елена

В ночь на 28 августа на временно оккупированных территориях Украины произошли масштабные перебои с электроснабжением. Без света остались районы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Как сообщает ASTRA со ссылкой на местные ресурсы, возникли проблемы после атаки беспилотников на Луганскую ТЭС в городе Счастье.

Такой паники у оккупантов давно не было: стало известно о страшном хаосе из-за атаки дронов

Фото: из открытых источников

Первые предупреждения о движении дронов начали появляться около 21:00 27 августа. Уже ближе к полуночи жители оккупированных территорий массово сообщали в соцсетях о перебоях с электроэнергией.

По предварительной информации, в оккупированном Донецке электроснабжение исчезло примерно в час ночи. Впоследствии аналогичные сообщения начали поступать из других захваченных районов Донбасса и Луганской области, а также оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей.  

Одной из возможных причин масштабного обесточивания называют удар по Луганской тепловой электростанции, расположенной в Счастье. В социальных сетях были распространены кадры, на которых, как утверждается, зафиксирован пожар на территории энергетического объекта. Луганская ТЭС является одним из важнейших объектов энергетической инфраструктуры региона и находится под российской оккупацией с 2022 года.

В то же время, на момент появления сообщений оккупационные администрации не предоставили детальных объяснений о причинах и масштабах аварийных отключений. Местные ресурсы также отмечали, что подтвержденной официальной информации о характере повреждений ТЭС пока нет.  

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что в ночь на 28 августа российские войска атаковали беспилотниками Киевскую область. Под ударом оказалась Белогородская община, где в результате попаданий повреждены складские и производственные объекты в Святопетровском. Среди них — сортировочное депо "Новой почты".



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