Такої катастрофи в Україні не було: розкрито шокуючий наслідок війни

В Україні спостерігається критичний дефіцит робочої сили, який лише посилюється із кожним роком війни. Ситуацію ускладнюють дезертирство, спроби ухилитися від мобілізації та мінімальний призовний вік у 25 років, що ускладнює оборону країни від повномасштабного вторгнення Росії. За даними Радіо Свобода, потреба у поповненні фронтових підрозділів значно впливає на ринок праці в тилу.

Фото: з відкритих джерел

Багато галузей промисловості страждають від нестачі кваліфікованих кадрів, а в деяких містах практично не залишилося чоловіків призовного віку, здатних працювати у виробництві чи сфері послуг.

"Брак працівників із технічними навичками та освітою має катастрофічні масштаби", – зауважив економіст Олег Пендзин.

За інформацією Державного центру зайнятості, найбільший дефіцит спостерігається у таких сферах, як освіта, наземний транспорт, виробництво металевих виробів і меблів, а також енергопостачання. Політичний аналітик Костянтин Батозський підкреслив, що стратегічні підприємства, включаючи оборонну промисловість та залізницю, частково захищені від призову, однак більшість інших підприємств по країні відчувають значні проблеми із персоналом.

Мобілізація ускладнила укомплектування "чоловічих" вакансій у багатьох галузях, зокрема у сільському господарстві. "З посиленням мобілізації трактористи та машиністи переходять на військову службу. Зараз ми стикаємося з дефіцитом кваліфікованих працівників до 15%", – повідомив директор Українського аграрного бізнес-клубу Олег Хоменко.

Водночас значна частина населення залишила країну через війну. За даними Міжнародної організації праці, близько 6-7 мільйонів українців виїхали, серед яких приблизно 1,6 мільйона – працездатні дорослі, здебільшого жінки. Пензін зазначає, що повернення хоча б 40% із них могло б істотно підтримати економіку України, забезпечивши додаткову робочу силу та стабілізувавши виробництво.

