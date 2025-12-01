Переговори про припинення війни в Україні: у Кремлі відзначилися дивною заявою

Російська влада заявляє про зацікавленість у врегулюванні конфлікту в Україні, проте не планує обговорювати деталі через медіа. Таку позицію озвучив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

Фото: з відкритих джерел

Раніше Пєсков назвав передчасними будь-які припущення щодо того, що ситуація в Україні вже наближається до мирної угоди. У Кремлі підкреслюють, що Росія не обговорювала з жодною стороною конкретні деталі нової редакції американського мирного плану щодо завершення війни.

Водночас офіційно не заперечується факт зустрічі в Абу-Дабі з делегацією США. Про це повідомив помічник президента РФ із зовнішньої політики Юрій Ушаков під час інтерв’ю російським державним ЗМІ. Він зазначив, що Москва нібито позитивно оцінює окремі положення американського мирного плану, але велика частина його положень потребує обговорення та уточнень. Ушаков також підкреслив, що Кремль отримував декілька варіантів документа, через що, за його словами, можна легко заплутатися.

Експерти ж прогнозують, що Росія навряд чи погодиться на будь-який із запропонованих американських планів і, швидше за все, відкине їхні пропозиції щодо припинення вогню. У Кремлі вважають миротворчі ініціативи США "несуттєвими" і такими, що не сприяють досягненню стратегічних цілей Москви як на території України, так і на міжнародній арені загалом.

Як вже писали "Коментарі", власник великого китайського постачальника комплектуючих для безпілотників Ван Дінхуа став новим власником частки в російській компанії "Рустакт", яка спеціалізується на виробництві дронів, зокрема моделі ВТ-40, активно використовуваної Росією для ударів по Україні. Угода відображає новий рівень економічної та технологічної взаємодії між Китаєм та Росією у сфері оборонної промисловості.