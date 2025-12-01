Российские власти заявляют о заинтересованности в урегулировании конфликта в Украине, однако не планируют обсуждать детали через медиа. Такую позицию озвучил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Ранее Песков назвал преждевременными любые предположения, что ситуация в Украине уже приближается к мирному соглашению. В Кремле подчеркивают, что Россия не обсуждала ни с одной стороной конкретные детали новой редакции американского мирного плана по завершению войны.

В то же время официально не отрицается факт встречи в Абу-Даби с делегацией США. Об этом сообщил помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков во время интервью российским государственным СМИ. Он отметил, что Москва якобы положительно оценивает отдельные положения американского мирного плана, но большая часть его положений нуждается в обсуждении и уточнениях. Ушаков также подчеркнул, что Кремль получал несколько вариантов документа, поэтому, по его словам, можно легко запутаться.

Эксперты прогнозируют, что Россия вряд ли согласится на любой из предложенных американских планов и, скорее всего, отвергнет их предложения по прекращению огня. В Кремле считают миротворческие инициативы США "несущественными" и не способствующими достижению стратегических целей Москвы как на территории Украины, так и на международной арене в целом.

