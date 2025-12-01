Такой катастрофы в Украине не было: раскрыто шокирующее последствие войны

В Украине наблюдается критический дефицит рабочей силы, который только усугубляется с каждым годом войны. Ситуацию усугубляют дезертирство, попытки уклониться от мобилизации и минимальный призывной возраст в 25 лет, что усложняет оборону страны от полномасштабного вторжения России. По данным Радио Свобода, потребность в пополнении фронтовых подразделений оказывает значительное влияние на рынок труда в тылу.

Фото: из открытых источников

Многие отрасли промышленности страдают от нехватки квалифицированных кадров, а в некоторых городах практически не осталось мужчин призывного возраста, способных работать в производстве или сфере услуг.

"Нехватка работников с техническими навыками и образованием имеет катастрофические масштабы", — отметил экономист Олег Пендзин.

По информации Государственного центра занятости, наибольший дефицит наблюдается в таких областях, как образование, наземный транспорт, производство металлических изделий и мебели, а также энергоснабжение. Политический аналитик Константин Батозский подчеркнул, что стратегические предприятия, включая оборонную промышленность и железную дорогу, частично защищены от призыва, однако большинство других предприятий по стране испытывают значительные проблемы с персоналом.

Мобилизация усложнила укомплектование "мужских" вакансий во многих отраслях, в том числе в сельском хозяйстве. "С ужесточением мобилизации трактористы и машинисты переходят на военную службу. Сейчас мы сталкиваемся с дефицитом квалифицированных работников до 15%", – сообщил директор Украинского аграрного бизнес-клуба Олег Хоменко.

В то же время значительная часть населения покинула страну из-за войны. По данным Международной организации труда, около 6-7 миллионов украинцев уехали, среди которых примерно 1,6 миллиона – трудоспособные взрослые, в основном женщины. Пензин отмечает, что возвращение хотя бы 40% из них могло бы существенно поддержать экономику Украины, обеспечив дополнительную рабочую силу и стабилизировав производство.

