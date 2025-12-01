logo

BTC/USD

84608

ETH/USD

2745.01

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Такой катастрофы в Украине не было: раскрыто шокирующее последствие войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Такой катастрофы в Украине не было: раскрыто шокирующее последствие войны

Сообщается, что многочисленные промышленные сферы испытывают нехватку рабочей силы

1 декабря 2025, 12:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В Украине наблюдается критический дефицит рабочей силы, который только усугубляется с каждым годом войны. Ситуацию усугубляют дезертирство, попытки уклониться от мобилизации и минимальный призывной возраст в 25 лет, что усложняет оборону страны от полномасштабного вторжения России. По данным Радио Свобода, потребность в пополнении фронтовых подразделений оказывает значительное влияние на рынок труда в тылу.

Такой катастрофы в Украине не было: раскрыто шокирующее последствие войны

Фото: из открытых источников

Многие отрасли промышленности страдают от нехватки квалифицированных кадров, а в некоторых городах практически не осталось мужчин призывного возраста, способных работать в производстве или сфере услуг.

"Нехватка работников с техническими навыками и образованием имеет катастрофические масштабы", — отметил экономист Олег Пендзин.

По информации Государственного центра занятости, наибольший дефицит наблюдается в таких областях, как образование, наземный транспорт, производство металлических изделий и мебели, а также энергоснабжение. Политический аналитик Константин Батозский подчеркнул, что стратегические предприятия, включая оборонную промышленность и железную дорогу, частично защищены от призыва, однако большинство других предприятий по стране испытывают значительные проблемы с персоналом.

Мобилизация усложнила укомплектование "мужских" вакансий во многих отраслях, в том числе в сельском хозяйстве. "С ужесточением мобилизации трактористы и машинисты переходят на военную службу. Сейчас мы сталкиваемся с дефицитом квалифицированных работников до 15%", – сообщил директор Украинского аграрного бизнес-клуба Олег Хоменко.

В то же время значительная часть населения покинула страну из-за войны. По данным Международной организации труда, около 6-7 миллионов украинцев уехали, среди которых примерно 1,6 миллиона – трудоспособные взрослые, в основном женщины. Пензин отмечает, что возвращение хотя бы 40% из них могло бы существенно поддержать экономику Украины, обеспечив дополнительную рабочую силу и стабилизировав производство.

Как уже писали "Комментарии", российские власти заявляют о заинтересованности в урегулировании конфликта в Украине, однако не планируют обсуждать детали через медиа. Такую позицию озвучил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости