Такої халепи у Путіна ще не було: у Кремлі панікують через невідворотну катастрофу у РФ

У російському політичному та економічному дискурсі дедалі частіше лунають тривожні сигнали про стан економіки. Лідер Комуністичної партії РФ Геннадій Зюганов заявив про серйозне погіршення ситуації та закликав уникнути сценаріїв, подібних до подій 1917 року, коли країну охопили революційні процеси. На його думку, нинішня економічна система демонструє ознаки слабкості, що може мати далекосяжні наслідки для держави.

Фото: з відкритих джерел

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус зазначає, що ще на початку року в Росії розглядали можливість скорочення бюджетних витрат. Хоча тимчасове зростання цін на нафту дало змогу відтермінувати це рішення, фундаментальні проблеми нікуди не зникли. За його прогнозами, вже у травні питання дефіциту бюджету знову стане критичним.

Офіційні дані російського Мінфіну свідчать про дефіцит у розмірі близько 4,6 трильйона рублів за перший квартал року. Водночас казначейство озвучує ще вищі оцінки — до 5 трильйонів рублів.

"Думаю, що на наступному тижні казначейство надасть дані по першому кварталу, вони можуть виявитись дуже неприємними для російської влади. Дефіцит може бути шаленим. На війну вони ресурси знайдуть, а от з оплатою пенсій вже будуть проблеми", – зазначив Ус.

Паралельно в країні посилюється хвиля скорочень і зменшення робочого навантаження. Великі підприємства, серед яких і промислові гіганти, змушені переводити працівників на неповний тиждень або проводити звільнення. Це свідчить про поглиблення економічної кризи, яку вже не можна приховувати навіть на рівні офіційних заяв.

Окрему увагу аналітики звертають на зміну риторики бізнес-середовища. Якщо раніше тема війни майже не порушувалася на економічних форумах, то тепер підприємці відкрито говорять про надмірні витрати держави на військові дії та їхній негативний вплив на економіку. Це раніше вважалося табу, але нині дедалі частіше звучать заклики до змін і перегляду пріоритетів.

