В российском политическом и экономическом дискурсе все чаще раздаются тревожные сигналы о состоянии экономики. Лидер Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов заявил о серьезном ухудшении ситуации и призвал избежать сценариев, подобных событиям 1917 года, когда страну охватили революционные процессы. По его мнению, нынешняя экономическая система демонстрирует признаки слабости, что может иметь далеко идущие последствия для государства.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс отмечает , что еще в начале года в России рассматривали возможность сокращения бюджетных расходов. Хотя временный рост цен на нефть позволил отсрочить это решение, фундаментальные проблемы никуда не исчезли. По его прогнозам, уже в мае вопрос дефицита бюджета снова станет критическим.

Официальные данные российского Минфина свидетельствуют о дефиците в размере около 4,6 триллиона рублей за первый квартал года. В то же время казначейство озвучивает еще более высокие оценки — до 5 триллионов рублей.

"Думаю, что на следующей неделе казначейство предоставит данные по первому кварталу, они могут оказаться очень неприятными для российских властей. Дефицит может быть безумным. На войну они ресурсы найдут, а вот с оплатой пенсий уже будут проблемы", — отметил Усс.

Параллельно в стране усиливается волна сокращений и уменьшение рабочей нагрузки. Крупные предприятия, среди которых и промышленные гиганты, вынуждены переводить работников на неполную неделю или проводить увольнения. Это свидетельствует об углублении экономического кризиса, который уже нельзя скрывать даже на уровне официальных заявлений.

Отдельное внимание аналитики обращают на смену риторики бизнес-среды. Если раньше тема войны почти не поднималась на экономических форумах, то теперь предприниматели открыто говорят о чрезмерных расходах государства на военные действия и их негативном влиянии на экономику. Это раньше считалось табу, но сейчас все чаще звучат призывы к переменам и пересмотру приоритетов.

