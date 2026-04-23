"Ризики будуть": Буданов несподівано заговорив про програш України у війні

Україна повинна зберігати високий темп у протидії російській агресії, адже будь-яке уповільнення може створювати додаткові ризики. Водночас ключовою умовою ефективності цієї боротьби залишається безперервний розвиток технологій та впровадження інновацій.

Фото: з відкритих джерел

Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов під час виступу на 18-му щорічному Київському безпековому форумі. Він підкреслив, що впевнений у здатності України не зазнати поразки у війні, однак наголосив на важливості збереження динаміки дій на всіх рівнях.

За словами Буданова, будь-яке зниження інтенсивності або зупинка у розвитку може негативно вплинути на загальну ефективність. У такому випадку, як він зазначив, результати бойових і стратегічних зусиль можуть знижуватися значно швидше, ніж очікується, що створює додаткові виклики для оборони держави.

Він також звернув увагу на те, що як Україна, так і Росія активно вдосконалюють свої підходи у війні та постійно нарощують використання різних типів озброєння і технологій. При цьому українські Сили оборони демонструють значний прогрес у впровадженні нових рішень і адаптації до сучасних умов бойових дій.

Окремо Буданов наголосив, що без якісного технологічного прориву подальший розвиток може втратити ефективність. На його думку, саме технологічний стрибок є критично важливим фактором у сучасній війні.

Йдеться насамперед про розвиток систем штучного інтелекту, удосконалення засобів управління та передачі даних, а також впровадження нових підходів до координації військових дій. Він підкреслив, що існуючі технологічні рішення вже досягли свого потенційного максимуму як з боку України, так і з боку Росії.

Портал "Коментарі" вже писав, що Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує реагувати на російські атаки, спрямовані проти енергетичної інфраструктури та мирного населення. За його словами, російська сторона систематично обстрілює критичні об’єкти, тому Сили оборони відповідають ударами по стратегічно важливих цілях на території противника.