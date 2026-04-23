"Риски будут": Буданов неожиданно заговорил о проигрыше Украины в войне

Украина должна сохранять высокий темп в противодействии российской агрессии, потому что любое замедление может создавать дополнительные риски. В то же время, ключевым условием эффективности этой борьбы остается непрерывное развитие технологий и внедрение инноваций.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов во время выступления на 18-м ежегодном Киевском форуме безопасности. Он подчеркнул, что уверен в способности Украины не потерпеть поражение в войне, однако отметил важность сохранения динамики действий на всех уровнях.

По словам Буданова, любое понижение интенсивности или остановка в развитии может негативно повлиять на общую эффективность. В таком случае, как он отметил, результаты боевых и стратегических усилий могут снижаться значительно быстрее, чем предполагается, что создает дополнительные вызовы для обороны государства.

Он также обратил внимание, что как Украина, так и Россия активно совершенствуют свои подходы в войне и постоянно наращивают использование различных типов вооружения и технологий. При этом украинские Силы обороны демонстрируют значительный прогресс в реализации новых решений и адаптации к современным условиям боевых действий.

Отдельно Буданов подчеркнул, что без качественного технологического прорыва дальнейшее развитие может утратить эффективность. По его мнению, именно технологический скачок является критически важным фактором в современной войне.

Речь идет прежде всего о развитии систем искусственного интеллекта, совершенствовании средств управления и передачи данных, а также внедрении новых подходов к координации военных действий. Он подчеркнул, что существующие технологические решения уже достигли своего потенциального максимума как со стороны Украины, так и России.

Портал "Комментарии" уже писал, что Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает реагировать на российские атаки, направленные против энергетической инфраструктуры и мирного населения. По его словам, российская сторона систематически обстреливает критические объекты, поэтому Силы обороны отвечают ударами по стратегически важным целям на территории противника.