Такої атаки на Одещину давно не було: масштаби пошкодждень ліквідують нескоро

У ніч проти 12 грудня Росія здійснила масовану атаку на Україну за допомогою безпілотних літальних апаратів (БпЛА), націлену, зокрема, на Одеський регіон. Напади проводилися з кількох локацій, а наслідки ударів зафіксовані навіть у самій Одесі.

Фото: з відкритих джерел

Близько 00:45 у Одеському районі було оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки дронами.

За інформацією голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, російські БпЛА спричинили пошкодження на кількох об’єктах: енергетичній інфраструктурі, складських приміщеннях, адміністративній будівлі та гаражах.

Через атаку деякі населені пункти тимчасово залишилися без електропостачання. Відновлювальні роботи вже ведуться, при цьому критичні об’єкти продовжують функціонувати завдяки генераторам. Правоохоронні органи документують новий злочин РФ проти мирного населення України.

Нічний удар також зачепив Одесу: пошкоджено житловий будинок та низку об’єктів цивільної інфраструктури. Пошкодження спричинили перебої з електропостачанням, і у багатьох районах міста наразі немає світла, але енергетики працюють над його відновленням.

Крім того, мешканці Пересипського району можуть тимчасово залишитися без водопостачання. Через знеструмлення деяких об’єктів підприємства "Інфоксводоканал" тимчасово призупинило подачу води для жителів житлових масивів "Лузанівка" та колишнього "Котовського".

