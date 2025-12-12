logo_ukra

Трамп суттєво посилив тиск на Київ щодо миру: стало відомо про вкрай дивний план
НОВИНИ

Трамп суттєво посилив тиск на Київ щодо миру: стало відомо про вкрай дивний план

Стратегія національної безпеки США орієнтована не на справедливе завершення війни, а на відновлення відносин із Росією за рахунок поступок України

12 грудня 2025, 09:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

Нова стратегія національної безпеки США демонструє підхід, у якому війна в Україні оцінюється переважно через інтереси Вашингтона щодо відновлення відносин із Росією, а не через призму українського суверенітету. Це означає, що США можуть тиснути на Україну, намагаючись схилити її до умов миру, які будуть вигідні Кремлю, але невигідні Києву. Таку думку в інтерв’ю виданню "Главред" висловив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

Трамп суттєво посилив тиск на Київ щодо миру: стало відомо про вкрай дивний план

Фото: з відкритих джерел

Він звернув увагу на важливу деталь: у тексті американської стратегії Україна як держава практично не згадується. Єдине формулювання — "українська війна", що створює враження, ніби конфлікт існує лише як територіальний, а не як наслідок російської агресії. За словами експерта, таке формулювання наближає бачення США до російської логіки, оскільки саме Кремль називає війну "українською", заперечуючи власну відповідальність за агресію.

Горбач також зазначив, що подібна термінологія широко використовується на Заході. На початкових етапах конфлікту Захід часто називав його "українською кризою", керуючись територіальним принципом — війна відбувається на українській землі. Такий підхід приховує суттєвий контекст агресії та може впливати на сприйняття реальної відповідальності сторін.

Він підкреслив, що стратегія США має на меті не лише припинення бойових дій, а повне завершення війни та встановлення стабільних відносин із Росією. Основна ціль Вашингтона — нормалізація стосунків із Кремлем, а мир у регіоні розглядається як засіб досягнення цієї мети. При цьому спосіб, яким буде досягнута ця мета, США не турбує, адже конфлікт заважає американсько-російській взаємодії у політичній, економічній та стратегічній сферах.

Як вже писали "Коментарі", відхід українських військ з позицій поблизу Покровська та Мирнограда на Донеччині може стати лише питанням часу. Таку оцінку дав військовий експерт Михайло Жирохов в ефірі Radio NV, зазначивши, що події розвивалися прогнозовано.



