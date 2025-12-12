Трамп существенно усилил давление на Киев по отношению к миру: стало известно о крайне странном плане

Новая стратегия национальной безопасности США демонстрирует подход, в котором война в Украине оценивается преимущественно из-за интересов Вашингтона по возобновлению отношений с Россией, а не через призму украинского суверенитета. Это означает, что США могут давить на Украину, пытаясь склонить ее к условиям мира, которые будут выгодны Кремлю, но невыгодны Киеву. Такое мнение в интервью "Главреду" высказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

Он обратил внимание на немаловажную деталь: в тексте американской стратегии Украина как государство практически не упоминается. Единственная формулировка — "украинская война", создающая впечатление, будто конфликт существует только как территориальный, а не как следствие российской агрессии. По словам эксперта, такая формулировка приближает видение США к российской логике, поскольку именно Кремль называет войну "украинской", отрицая собственную ответственность за агрессию.

Горбач также отметил, что подобная терминология широко используется на Западе. На начальных этапах конфликта Запад часто называл его "украинским кризисом", руководствуясь территориальным принципом: война происходит на украинской земле. Такой подход скрывает значительный контекст агрессии и может влиять на восприятие реальной ответственности сторон.

Он подчеркнул, что стратегия США преследует цель не только прекращения боевых действий, а полное завершение войны и установление стабильных отношений с Россией. Основная цель Вашингтона – нормализация отношений с Кремлем, а мир в регионе рассматривается как средство достижения этой цели. При этом способ, которым будет достигнута эта цель, США не беспокоит, поскольку конфликт мешает американо-российскому взаимодействию в политической, экономической и стратегической сферах.

