Такой атаки на Одесщину давно не было: масштабы повреждений ликвидируют нескоро

В ночь на 12 декабря Россия совершила массированную атаку на Украину с помощью беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), нацеленную, в частности, на Одесский регион. Нападения проводились по нескольким локациям, а последствия ударов зафиксированы даже в самой Одессе.

Фото: из открытых источников

Около 00:45 в Одесском районе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронами.

По информации главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, российские БПЛА нанесли повреждения на нескольких объектах: энергетической инфраструктуре, складских помещениях, административном здании и гаражах.

Из-за атаки некоторые населенные пункты временно остались без электроснабжения. Восстановительные работы уже ведутся, при этом критические объекты продолжают функционировать благодаря генераторам. Правоохранительные органы документируют новое преступление РФ против мирного населения Украины.

Ночной удар также задел Одессу: поврежден жилой дом и ряд объектов гражданской инфраструктуры. Повреждение повлекло за собой перебои с электроснабжением, и во многих районах города пока нет света, но энергетики работают над его восстановлением.

Кроме того, жители Пересыпского района могут остаться временно без водоснабжения. Из-за обесточивания некоторых объектов предприятия Инфоксводоканал временно приостановило подачу воды для жителей жилых массивов Лузановка и бывшего Котовского.

