Такого жорсткого ультиматуму гауляйтер Аксьонов не міг собі уявити: масштаби пекла у Криму шокують

На півночі тимчасово окупованого Криму жителі Джанкоя, Армянська та Красноперекопська заявляють про тривалі перебої з електро- та водопостачанням. Після звернення до підконтрольного Кремлю керівника півострова Сергія Аксьонова їхній допис швидко видалили із соцмереж.

Фото: з відкритих джерел

За словами місцевих, світла в багатьох населених пунктах немає вже тиждень, а воду подають лише на кілька годин або не подають взагалі.

"За тиждень нам жодного разу не вмикали світло. Люди викидають продукти, втрачають роботу та звичний спосіб життя. У районах взагалі немає води", – йдеться у зверненні.

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Мешканці також спростували інформацію про нібито погодинне відновлення електропостачання.

"Ходять чутки, що нам вмикають світло на кілька годин на день. Це неправда! Ми повністю знеструмлені", – наголосили вони.

Крім того, люди стверджують, що окупаційна адміністрація не організувала підвезення води до населених пунктів, які залишилися без водопостачання. Особливо складною ситуація стала для літніх людей, які не можуть навіть зарядити телефони.

Після звернення, за даними місцевих ЗМІ, жителям повідомили, що покращення ситуації очікується лише до середини серпня.

"Як нам існувати в таких умовах? Не всі люди мають можливість виїхати й перечекати цю ситуацію. Ми просимо допомоги", – написали мешканці.

Менш ніж за добу звернення зникло з інформаційних ресурсів, тоді як у місцевих пабліках почали масово рекламувати продаж генераторів, портативних електростанцій і пального.

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