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Patriot вже остаточно не допоможе: українців приголомшили страшною правдою про новий виклик у війні

Постачання нових ракет PAC-3 для Patriot має вирішальне значення, однак цього недостатньо для повного забезпечення потреб української ППО

10 липня 2026, 14:05
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Клименко Елена

Росія дедалі частіше використовує балістичні ракети для ударів по Україні, тому зміцнення протиповітряної оборони залишається одним із ключових завдань. Водночас навіть запуск виробництва ракет для комплексів Patriot на українських підприємствах не дозволить швидко вирішити проблему. Таку думку висловив військовий експерт Владислав Селезньов.

Patriot вже остаточно не допоможе: українців приголомшили страшною правдою про новий виклик у війні

Фото: з відкритих джерел

Аналізуючи останні атаки РФ, він звернув увагу на дані Повітряних сил. За словами експерта, під час одного з масованих обстрілів росіяни використали 96 засобів повітряного нападу, серед яких були дві балістичні ракети "Іскандер-М" та десятки ударних дронів. Якщо більшість безпілотників вдалося знищити або придушити засобами ППО, то балістика й надалі становить найбільшу небезпеку.

"Найголовніший виклик зараз – максимально швидко захистити українські міста від російської балістики", – наголосив Селезньов. 

Експерт зазначив, що нові поставки ракет PAC-3 для Patriot є критично важливими, однак самі по собі не здатні повністю закрити потреби України. Для надійного захисту необхідно збільшувати кількість систем ППО та забезпечувати їх безперебійне поповнення ракетами.

Оцінюючи перспективи локалізації виробництва перехоплювачів Patriot, Селезньов застеріг від надмірного оптимізму. За його словами, реалізація такого проєкту потребуватиме років роботи, багатомільярдних інвестицій і створення нової виробничої бази.

"Ракети типу PAC-3 – це високотехнологічний виріб, тому не думаю, що це станеться швидко", – пояснив він. 

Експерт додав, що йдеться не лише про передачу технологій. Не менш важливими є питання інтелектуальної власності, підготовки кадрів, створення виробничих ланцюгів і захисту підприємств від російських ударів. Навіть після ухвалення політичних рішень знадобиться час для узгодження всіх технічних і юридичних процедур.

На думку Селезньова, Україна має паралельно розвивати власні ракетні програми та продовжувати отримувати західні системи ППО і ракети до них. Саме поєднання міжнародної підтримки з розвитком вітчизняного оборонно-промислового комплексу дозволить створити ефективний захист у довгостроковій перспективі.

Як вже писали "Коментарі", президент Чехії Петр Павел заявив, що найближчі два місяці можуть стати вирішальними для України та Європи. На його думку, цей час потрібно максимально використати для посилення тиску на Росію, щоб змусити Кремль до переговорів. Інакше Москва може провести нову хвилю мобілізації та суттєво зміцнити свій військовий потенціал.  



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=q6ntrbqZFdU&t=1125s
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