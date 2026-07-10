Patriot уже окончательно не поможет: украинцев ошеломили страшной правдой о новом вызове в войне

Россия все чаще использует баллистические ракеты для ударов по Украине, поэтому укрепление противовоздушной обороны остается одной из ключевых задач. В то же время, даже запуск производства ракет для комплексов Patriot на украинских предприятиях не позволит быстро решить проблему. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

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Анализируя последние атаки РФ, он обратил внимание на данные воздушных сил. По словам эксперта, во время одного из массированных обстрелов россияне использовали 96 средств воздушного нападения, среди которых были две баллистические ракеты "Искандер-М" и десятки ударных дронов. Если большинство беспилотников удалось уничтожить или подавить средствами ПВО, то баллистика и дальше представляет наибольшую опасность.

"Самый главный вызов сейчас – максимально быстро оградить украинские города от российской баллистики", – подчеркнул Селезнев.

Эксперт отметил, что новые поставки ракет PAC-3 для Patriot критически важны, однако сами по себе не способны полностью закрыть потребности Украины. Для надежной защиты необходимо увеличивать количество систем ПВО и обеспечивать бесперебойное пополнение ракетами.

Оценивая перспективы локализации производства перехватчиков Patriot, Селезнев предостерег от чрезмерного оптимизма. По его словам, реализация такого проекта потребует лет работы, многомиллиардных инвестиций и создания новой производственной базы.

"Ракеты типа PAC-3 – это высокотехнологичное изделие, поэтому не думаю, что это произойдет быстро", – объяснил он.

Эксперт добавил, что речь идет не только о передаче технологий. Не менее важны вопросы интеллектуальной собственности, подготовки кадров, создания производственных цепей и защиты предприятий от российских ударов. Даже при принятии политических решений потребуется время для согласования всех технических и юридических процедур.

По мнению Селезнева, Украина должна параллельно развивать свои ракетные программы и продолжать получать западные системы ПВО и ракеты к ним. Само сочетание международной поддержки с развитием отечественного оборонно-промышленного комплекса позволит создать эффективную защиту в долгосрочной перспективе.

Как уже писали "Комментарии", президент Чехии Петр Павел заявил, что ближайшие два месяца могут стать решающими для Украины и Европы. По его мнению, это время нужно максимально использовать для усиления давления на Россию, чтобы принудить Кремль к переговорам. В противном случае Москва может провести новую волну мобилизации и существенно укрепить свой военный потенциал.