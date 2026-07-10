Залужний і Павел попереджають про те саме: українців приголомшили прогнозом змін у війні



















Президент Чехії Петр Павел заявив, що найближчі два місяці можуть стати вирішальними для України та Європи. На його думку, цей час потрібно максимально використати для посилення тиску на Росію, щоб змусити Кремль до переговорів. Інакше Москва може провести нову хвилю мобілізації та суттєво зміцнити свій військовий потенціал. Цю заяву прокоментував політолог Євген Магда, наголосивши, що слова Павела є не політичною риторикою, а професійною оцінкою людини з великим військовим досвідом.

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"Петр Павел — колишній генерал і колишній голова Військового комітету НАТО. Він звик оцінювати ситуацію не політичними лозунгами, а з військової точки зору", — зазначив Магда.

Експерт нагадав, що чеський президент уже неодноразово робив прогнози, які згодом справджувалися. Зокрема, ще у 2023 році він попереджав, що український контрнаступ може виявитися складнішим, ніж очікувалося, а також говорив про непрості умови майбутніх переговорів щодо завершення війни.

За словами Магди, нинішнє попередження стосується не лише України. Він вважає, що Росія поступово нарощує військову присутність біля західних кордонів і може використати ці сили не тільки для продовження війни, а й для посилення тиску на країни Європи.

"Для наших європейських партнерів це теж несприятливий сценарій. Якщо зараз не вдасться схилити Росію до переговорів, Кремль використає паузу для накопичення ресурсів і підготовки до нових викликів", — пояснив політолог.

Магда також звернув увагу, що подібні оцінки останнім часом озвучує і колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Обидва військові наголошують: швидкої перемоги чекати не варто, а підтримку України необхідно лише посилювати.

"Ми маємо уважно слухати думки людей із реальним військовим досвідом. Але водночас повинні формувати власну позицію і продовжувати підтримувати Сили оборони України", — підсумував Євген Магда.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія дедалі активніше застосовує балістичні ракети, намагаючись скористатися обмеженою кількістю протиракет у партнерів України. Кремль не накопичує великі запаси озброєння, а запускає ракети одразу після їх виробництва, щоб постійно тиснути на українську ППО. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.