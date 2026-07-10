Залужный и Павел предупреждают о том же: украинцев ошеломили прогнозом перемен в войне



















Президент Чехии Петр Павел заявил, что в ближайшие два месяца могут стать решающими для Украины и Европы. По его мнению, это время нужно максимально использовать для усиления давления на Россию, чтобы принудить Кремль к переговорам. В противном случае Москва может провести новую волну мобилизации и существенно укрепить свой военный потенциал. Это заявление прокомментировал политолог Евгений Магда, отметив, что слова Павела являются не политической риторикой, а профессиональной оценкой человека с большим военным опытом.

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"Петр Павел – бывший генерал и бывший глава Военного комитета НАТО. Он привык оценивать ситуацию не политическими лозунгами, а с военной точки зрения", – отметил Магда.

Эксперт напомнил, что чешский президент уже неоднократно делал прогнозы, которые впоследствии сбывались. В частности, еще в 2023 году он предупреждал, что украинское контрнаступление может оказаться сложнее, чем ожидалось, а также говорил о непростых условиях предстоящих переговоров по завершению войны.

По словам Магды, нынешнее предупреждение касается не только Украины. Он считает, что Россия постепенно наращивает военное присутствие у западных границ и может использовать эти силы не только для продолжения войны, но и для усиления давления на страны Европы.

"Для наших европейских партнеров это тоже неблагоприятный сценарий. Если сейчас не удастся склонить Россию к переговорам, Кремль использует паузу для накопления ресурсов и подготовки новых вызовов", — пояснил политолог.

Магда также обратил внимание, что подобные оценки в последнее время озвучивает и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Оба военных подчеркивают: скорой победы ждать не стоит, а поддержку Украины необходимо только усиливать.

"Мы должны внимательно слушать мнения людей с реальным военным опытом. Но в то же время должны формировать свою позицию и продолжать поддерживать Силы обороны Украины", — подытожил Евгений Магда.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия все активнее применяет баллистические ракеты, пытаясь воспользоваться ограниченным количеством противоракет у партнеров Украины. Кремль не накапливает большие запасы вооружения, а запускает ракеты сразу после их производства, чтобы постоянно давить на украинскую ПВО. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.