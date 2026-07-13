Такого жесткого ультиматума гауляйтер Аксенов не мог себе представить: масштабы ада в Крыму шокируют

На севере временно оккупированного Крыма жители Джанкоя, Армянска и Красноперекопска заявляют о продолжительных перебоях с электро- и водоснабжением. После обращения в подконтрольный Кремль руководителя полуострова Сергея Аксенова их сообщение быстро удалили из соцсетей.

Фото: из открытых источников

По словам местных, света во многих населенных пунктах нет уже неделю, а воду подают всего на несколько часов или не подают вообще.

"За неделю нам ни разу не включали свет. Люди выбрасывают продукты, теряют работу и привычный образ жизни. В районах вообще нет воды", – говорится в обращении.

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Жители также опровергли информацию о якобы повременном возобновлении электроснабжения.

"Ходят слухи, что нам включают свет на несколько часов в день. Это неправда! Мы полностью обесточены", – подчеркнули они.

Кроме того, люди утверждают, что оккупационная администрация не организовала подвоз воды в населенные пункты, оставшиеся без водоснабжения. Особенно сложная ситуация стала для пожилых людей, которые не могут даже зарядить телефоны.

После обращения, по данным местных СМИ, жителям сообщили, что улучшение ситуации ожидается только к середине августа.

Как нам существовать в таких условиях? Не у всех людей есть возможность уехать и переждать эту ситуацию. Мы просим помощи", – написали жители.

Менее чем за сутки обращение исчезло из информационных ресурсов, в то время как в местных пабликах начали массово рекламировать продажу генераторов, портативных электростанций и горючего.

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