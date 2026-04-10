Такого ви точно не очікували: Буданов несподівано відповів про зустріч путіна з Зеленським

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що особиста зустріч президента України Володимира Зеленського та глави рф диктатора Володимира Путіна є неминучою.

Буданов про зустріч Зеленського та путіна

За його словами, остаточно завершити війну або поставити будь-яку крапку у відносинах між країнами без такого формату переговорів неможливо.

Буданов підкреслив, що це розуміють обидві сторони, попри публічні заяви та політичні розбіжності.

Він зазначив, що саме на рівні особистої зустрічі лідери мають ухвалити ключові рішення, які визначатимуть подальший розвиток ситуації.

Україна вже тривалий час наполягає на проведенні прямих переговорів між президентами. Водночас російська сторона не погоджується на запропонований формат і заявляє, що український президент може приїхати до москви.

Аналітики наголошують, що питання місця, умов і порядку денного потенційної зустрічі залишаються ключовими перешкодами для її реалізації.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що к омандування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомляє про чергові приклади недостовірної агітації у російській армії.

Зокрема, російський блогер із позивним "Тринадцятий" проаналізував рекламні кампанії щодо набору на контрактну службу та дійшов висновку, що частина з них є відверто постановочною. За його словами, у мережі поширюється велика кількість роликів, де нібито демонструють військовослужбовців, однак насправді це можуть бути люди зі страйкбольним спорядженням, які не мають жодного відношення до армії. Блогер також заявив, що подібна реклама вводить людей в оману, створюючи хибне уявлення про службу. Він підкреслив, що реальні військові не займаються залученням новобранців у такий спосіб, а сама ситуація з набором викликає дедалі більше критики навіть серед російського інформаційного середовища. У Десантно-штурмових військах ЗСУ наголошують, що подібні приклади свідчать про проблеми з комплектуванням російської армії та використання маніпуляцій у рекрутингу.

