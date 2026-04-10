Главная Новости Общество Война с Россией
commentss НОВОСТИ Все новости

Такого вы точно не ожидали: Буданов неожиданно прокомментировал о встречу путина с Зеленским

Встреча лидеров Украины и России неизбежна, но пока стороны не могут согласовать ее формат

10 апреля 2026, 21:29
Ткачова Марія

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ диктатора Владимира Путина неизбежна.

Буданов о встрече Зеленского и Путина

По его словам, окончательно завершить войну или поставить какую-либо точку в отношениях между странами без такого формата переговоров невозможно.

Буданов подчеркнул, что это понимают обе стороны, несмотря на публичные заявления и политические разногласия.

Он отметил, что именно на уровне личной встречи лидеры должны принять ключевые решения, определяющие дальнейшее развитие ситуации.

Украина уже долго настаивает на проведении прямых переговоров между президентами. В то же время, российская сторона не соглашается на предложенный формат и заявляет, что украинский президент может приехать в москву.

Аналитики подчеркивают, что вопросы места, условий и повестки дня потенциальной встречи остаются ключевыми препятствиями для ее реализации.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что командование Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщает об очередных примерах недостоверной агитации в российской армии.
В частности, российский блоггер с позывным "Тринадцатый" проанализировал рекламные кампании по набору на контрактную службу и пришел к выводу, что часть из них откровенно постановочная. По его словам, в сети распространяется большое количество роликов, где якобы демонстрируют военнослужащих, однако на самом деле это могут быть люди со страйкбольным снаряжением, не имеющие никакого отношения к армии. Блогер также заявил, что подобная реклама вводит людей в заблуждение, создавая ложное представление о службе. Он подчеркнул, что реальные военные не занимаются привлечением новобранцев таким образом, а сама ситуация с набором вызывает все больше критики даже среди российской информационной среды. В Десантно-штурмовых войсках ВСУ отмечают, что подобные примеры свидетельствуют о проблемах с комплектованием российской армии и использовании манипуляций в рекрутинге.



Источник: https://gordonua.com/news/war/budanov-o-vstreche-liderov-ukrainy-i-rf-poverte-eto-proizojdet-1778415.html
