Такого вы точно не ожидали: Буданов неожиданно прокомментировал о встречу путина с Зеленским

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ диктатора Владимира Путина неизбежна.

По его словам, окончательно завершить войну или поставить какую-либо точку в отношениях между странами без такого формата переговоров невозможно.

Буданов подчеркнул, что это понимают обе стороны, несмотря на публичные заявления и политические разногласия.

Он отметил, что именно на уровне личной встречи лидеры должны принять ключевые решения, определяющие дальнейшее развитие ситуации.

Украина уже долго настаивает на проведении прямых переговоров между президентами. В то же время, российская сторона не соглашается на предложенный формат и заявляет, что украинский президент может приехать в москву.

Аналитики подчеркивают, что вопросы места, условий и повестки дня потенциальной встречи остаются ключевыми препятствиями для ее реализации.

