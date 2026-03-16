Такого удару від Трампа у Європі не чекали: озвучено термінову заяву про наближення катастрофи

Послаблення американських санкцій проти російської нафти може мати серйозні наслідки для глобальної безпеки, оскільки Кремль отримає додаткові фінансові ресурси для продовження агресії проти України. Такий висновок висловила головна дипломатка ЄС Кая Каллас, коментуючи рішення США, оприлюднене напередодні засідання Ради Європейського Союзу з закордонних справ 16 березня.

Санкції проти РФ. Фото: Reuters.

За словами Каллас, у нинішній ситуації послаблення обмежень є небезпечним прецедентом.

"Росія не повинна отримувати більше коштів для ведення війни, нам навпаки потрібно обмежити її фінансові можливості", – підкреслила євродипломатка.

Вона також зазначила, що світова увага, зосереджена на проблемах Близького Сходу, не повинна зменшувати підтримку України з боку партнерів ЄС та США.

Під час засідання європейських міністрів закордонних справ Кая Каллас планує звернути увагу колег на необхідність посилення тиску на Росію, включно з економічними та фінансовими механізмами, щоб перекрити можливості агресора для ведення бойових дій. За її словами, зараз важливо консолідувати міжнародну підтримку і забезпечити, щоб ресурси Кремля були максимально обмежені.

Раніше президент США Дональд Трамп пояснив тимчасове скасування обмежень щодо російської нафти необхідністю стабілізації світового енергетичного ринку. Він запевнив, що санкції можуть бути відновлені після нормалізації постачання енергоресурсів, тоді як зараз пріоритетом є забезпечення доступності нафти для всього світу.

