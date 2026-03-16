Такого удара от Трампа в Европе не ожидали: озвучено срочное заявление о приближающейся катастрофе.

Ослабление американских санкций против российской нефти может иметь серьезные последствия для глобальной безопасности, поскольку Кремль получит дополнительные финансовые ресурсы для продления агрессии против Украины. Такой вывод высказала главная дипломат ЕС Кая Каллас, комментируя решение США, обнародованное накануне заседания Совета Европейского Союза по иностранным делам 16 марта.

По словам Каллас, в нынешней ситуации ослабление ограничений является опасным прецедентом.

"Россия не должна получать больше средств для ведения войны, нам наоборот нужно ограничить ее финансовые возможности", – подчеркнула евродипломатка.

Она также отметила, что мировое внимание, сосредоточенное на проблемах Ближнего Востока, не должно сокращать поддержку Украины со стороны партнеров ЕС и США.

Во время заседания европейских министров иностранных дел Кая Каллас планирует обратить внимание коллег на необходимость усиления давления на Россию, включая экономические и финансовые механизмы, чтобы перекрыть возможности агрессора для ведения боевых действий. По ее словам, сейчас важно консолидировать международную поддержку и обеспечить, чтобы ресурсы Кремля были максимально ограничены.

Ранее президент США Дональд Трамп объяснил временную отмену ограничений по российской нефти необходимостью стабилизации мирового энергетического рынка. Он заверил, что санкции могут быть возобновлены после нормализации поставок энергоресурсов, в то время как сейчас приоритетом является обеспечение доступности нефти для всего мира.

Как уже писали "Комментарии", в последние несколько недель Россия демонстрирует растущую активность у границ Эстонии, что вызывает беспокойство у западных экспертов и медиа. Немецкое издание Bild сообщает о возможной подготовке Москвы к агрессивным действиям против страны, а также информационной кампании российской пропаганды, направленной на легитимизацию таких шагов. В частности, в социальных сетях и прокремлевских каналах начала распространяться идея создания так называемой "Нарвской народной республики".