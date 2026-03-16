logo_ukra

BTC/USD

73264

ETH/USD

2260.37

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Путін готує захист російськомовних у країні НАТО: на Заході попередили про страшну загрозу
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін готує захист російськомовних у країні НАТО: на Заході попередили про страшну загрозу

В інтернеті ширяться повідомлення про плани створити сепаратистську "Нарвську народну республіку"

16 березня 2026, 12:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Протягом останніх кількох тижнів Росія демонструє зростаючу активність біля кордонів Естонії, що викликає занепокоєння у західних експертів та медіа. Німецьке видання Bild повідомляє про можливу підготовку Москви до агресивних дій проти країни, а також про інформаційну кампанію російської пропаганди, спрямовану на легітимізацію таких кроків. Зокрема, у соціальних мережах і прокремлівських каналах почала поширюватися ідея створення так званої "Нарвської народної республіки".

Фото: з відкритих джерел

Нарва — це стратегічно важливе прикордонне місто на сході Естонії з населенням близько 50 тисяч людей. При цьому близько 90% мешканців розмовляють російською мовою, що може слугувати Кремлю приводом для "захисту російськомовного населення". Така риторика вже неодноразово використовувалася Москвою для виправдання військових операцій в інших регіонах, зокрема на Донбасі та в Криму, тож західні аналітики побоюються повторення подібного сценарію на території Естонії.

Експерти також відзначають, що у випадку ескалації нападу на Нарву або інші прикордонні регіони Естонії, країна-член НАТО автоматично потрапить під механізм колективної оборони, закріплений у статті 5 Північноатлантичного договору. Це означає, що будь-який наступ на Естонію може швидко перерости у більш масштабний міжнародний конфлікт із залученням союзників по Альянсу.

Як вже писали "Коментарі", прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову загострив свою риторику щодо України та президента Володимира Зеленського напередодні парламентських виборів 12 квітня, назвавши їх "вирішальним вибором між миром і війною".  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/propaganda-gegen-natoland-bereitet-putin-einen-angriff-auf-estland-vor-69b6c428c7f6900fc2745438
Теги:

Новини

Всі новини