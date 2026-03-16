Путін готує захист російськомовних у країні НАТО: на Заході попередили про страшну загрозу

Протягом останніх кількох тижнів Росія демонструє зростаючу активність біля кордонів Естонії, що викликає занепокоєння у західних експертів та медіа. Німецьке видання Bild повідомляє про можливу підготовку Москви до агресивних дій проти країни, а також про інформаційну кампанію російської пропаганди, спрямовану на легітимізацію таких кроків. Зокрема, у соціальних мережах і прокремлівських каналах почала поширюватися ідея створення так званої "Нарвської народної республіки".

Нарва — це стратегічно важливе прикордонне місто на сході Естонії з населенням близько 50 тисяч людей. При цьому близько 90% мешканців розмовляють російською мовою, що може слугувати Кремлю приводом для "захисту російськомовного населення". Така риторика вже неодноразово використовувалася Москвою для виправдання військових операцій в інших регіонах, зокрема на Донбасі та в Криму, тож західні аналітики побоюються повторення подібного сценарію на території Естонії.

Експерти також відзначають, що у випадку ескалації нападу на Нарву або інші прикордонні регіони Естонії, країна-член НАТО автоматично потрапить під механізм колективної оборони, закріплений у статті 5 Північноатлантичного договору. Це означає, що будь-який наступ на Естонію може швидко перерости у більш масштабний міжнародний конфлікт із залученням союзників по Альянсу.

