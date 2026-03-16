logo

BTC/USD

73264

ETH/USD

2260.37

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией Путин готовит защиту русскоязычных в стране НАТО: на Западе предупредили о страшной угрозе
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин готовит защиту русскоязычных в стране НАТО: на Западе предупредили о страшной угрозе

В интернете ходят сообщения о планах создать сепаратистскую "Нарвскую народную республику"

16 марта 2026, 12:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В последние несколько недель Россия демонстрирует растущую активность у границ Эстонии, что вызывает беспокойство у западных экспертов и медиа. Немецкое издание Bild сообщает о возможной подготовке Москвы к агрессивным действиям против страны, а также информационной кампании российской пропаганды, направленной на легитимизацию таких шагов. В частности, в социальных сетях и прокремлевских каналах начала распространяться идея создания так называемой "Нарвской народной республики".

Фото: из открытых источников

Нарва – это стратегически важный пограничный город на востоке Эстонии с населением около 50 тысяч человек. При этом около 90% жителей говорят на русском языке, что может служить Кремлю поводом для "защиты русскоговорящего населения". Такая риторика уже неоднократно использовалась Москвой для оправдания военных операций в других регионах, в частности на Донбассе и в Крыму, поэтому западные аналитики опасаются повторения подобного сценария на территории Эстонии.

Эксперты также отмечают, что в случае эскалации нападения на Нарву или других приграничных регионов Эстонии страна-член НАТО автоматически попадет под механизм коллективной обороны, закрепленный в статье 5 Североатлантического договора. Это означает, что любое наступление на Эстонию может быстро перерасти в более масштабный международный конфликт с привлечением союзников по Альянсу.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь обострил свою риторику по отношению к Украине и президенту Владимиру Зеленскому накануне парламентских выборов 12 апреля, назвав их "решающим выбором между миром и войной".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/propaganda-gegen-natoland-bereitet-putin-einen-angriff-auf-estland-vor-69b6c428c7f6900fc2745438
Теги:

Новости

Все новости