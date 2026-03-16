Путин готовит защиту русскоязычных в стране НАТО: на Западе предупредили о страшной угрозе

В последние несколько недель Россия демонстрирует растущую активность у границ Эстонии, что вызывает беспокойство у западных экспертов и медиа. Немецкое издание Bild сообщает о возможной подготовке Москвы к агрессивным действиям против страны, а также информационной кампании российской пропаганды, направленной на легитимизацию таких шагов. В частности, в социальных сетях и прокремлевских каналах начала распространяться идея создания так называемой "Нарвской народной республики".

Нарва – это стратегически важный пограничный город на востоке Эстонии с населением около 50 тысяч человек. При этом около 90% жителей говорят на русском языке, что может служить Кремлю поводом для "защиты русскоговорящего населения". Такая риторика уже неоднократно использовалась Москвой для оправдания военных операций в других регионах, в частности на Донбассе и в Крыму, поэтому западные аналитики опасаются повторения подобного сценария на территории Эстонии.

Эксперты также отмечают, что в случае эскалации нападения на Нарву или других приграничных регионов Эстонии страна-член НАТО автоматически попадет под механизм коллективной обороны, закрепленный в статье 5 Североатлантического договора. Это означает, что любое наступление на Эстонию может быстро перерасти в более масштабный международный конфликт с привлечением союзников по Альянсу.

