Такого удару від Трампа не чекав ніхто: як Білий дім жорстко підвів Україну

США тимчасово припинили постачання певних видів озброєння до України та розірвали один із прямих каналів зв’язку з німецькими генералами, які координували підтримку Києва. Про це в інтерв’ю американському виданню The Atlantic розповів генерал-лейтенант Бундесверу Крістіан Фройдінг.

Фото: з відкритих джерел

Німецький військовий, який очолює сухопутні війська Збройних сил Німеччини, раніше керував спеціальною робочою групою при Міністерстві оборони ФРН, що відповідала за координацію військової допомоги Україні. Він зазначив, що адміністрація президента США Дональда Трампа навіть не повідомила Берлін про призупинення постачання частини озброєння, яке мала отримати Україна.

Фройдінг додав, що раніше міг безперервно обмінюватися повідомленнями з представниками Пентагону, але зараз цей прямий канал спілкування закрито. Тепер для отримання необхідної інформації генералу доводиться звертатися до німецького посольства у Вашингтоні, де одна з працівниць намагається "знайти когось у Пентагоні", щоб передати актуальні дані.

Він також звернув увагу на загальне зменшення військової підтримки України з боку західних союзників. США, які були найбільшим донором озброєння, фактично не надали нічого від моменту інавгурації Дональда Трампа. Європейські країни також скоротили постачання озброєння та боєприпасів у 2025 році. Зокрема, влітку цього року обсяг європейської допомоги знизився на 57% у порівнянні з першим півріччям, з 3,8 до 1,9 мільярда євро на місяць. Загалом щомісячні поставки від усіх донорів були приблизно на 40% нижчими, ніж у перші шість місяців року.

Фройдінг наголосив, що такі обмеження і затримки серйозно впливають на здатність України ефективно протистояти агресору та підкреслив необхідність відновлення прямих каналів комунікації для координації допомоги

