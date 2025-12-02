logo_ukra

Такого удару від Трампа не чекав ніхто: як Білий дім жорстко підвів Україну
commentss НОВИНИ Всі новини

Такого удару від Трампа не чекав ніхто: як Білий дім жорстко підвів Україну

Адміністрація президента США Дональда Трампа не повідомила німецьких партнерів про тимчасове призупинення постачання певних видів зброї для України

2 грудня 2025, 16:05
Автор:
avatar

Клименко Елена

США тимчасово припинили постачання певних видів озброєння до України та розірвали один із прямих каналів зв’язку з німецькими генералами, які координували підтримку Києва. Про це в інтерв’ю американському виданню The Atlantic розповів генерал-лейтенант Бундесверу Крістіан Фройдінг.

Такого удару від Трампа не чекав ніхто: як Білий дім жорстко підвів Україну

Фото: з відкритих джерел

Німецький військовий, який очолює сухопутні війська Збройних сил Німеччини, раніше керував спеціальною робочою групою при Міністерстві оборони ФРН, що відповідала за координацію військової допомоги Україні. Він зазначив, що адміністрація президента США Дональда Трампа навіть не повідомила Берлін про призупинення постачання частини озброєння, яке мала отримати Україна.

Фройдінг додав, що раніше міг безперервно обмінюватися повідомленнями з представниками Пентагону, але зараз цей прямий канал спілкування закрито. Тепер для отримання необхідної інформації генералу доводиться звертатися до німецького посольства у Вашингтоні, де одна з працівниць намагається "знайти когось у Пентагоні", щоб передати актуальні дані.

Він також звернув увагу на загальне зменшення військової підтримки України з боку західних союзників. США, які були найбільшим донором озброєння, фактично не надали нічого від моменту інавгурації Дональда Трампа. Європейські країни також скоротили постачання озброєння та боєприпасів у 2025 році. Зокрема, влітку цього року обсяг європейської допомоги знизився на 57% у порівнянні з першим півріччям, з 3,8 до 1,9 мільярда євро на місяць. Загалом щомісячні поставки від усіх донорів були приблизно на 40% нижчими, ніж у перші шість місяців року.

Фройдінг наголосив, що такі обмеження і затримки серйозно впливають на здатність України ефективно протистояти агресору та підкреслив необхідність відновлення прямих каналів комунікації для координації допомоги 

Як вже писали "Коментарі", командир підрозділу БПЛА Нацгвардії України Lasar's Group Павло Єлізаров у інтерв’ю для інтернет-видання "ГОРДОН" розповів Дмитрові Гордону про фактори, що, на його думку, стримують українську армію у боротьбі з російськими силами.  



