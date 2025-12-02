Такого удара от Трампа не ожидал никто: как Белый дом жестко подвел Украину

США временно прекратили поставки определенных видов вооружения в Украину и разорвали один из прямых каналов связи с немецкими генералами, координировавшими поддержку Киева. Об этом в интервью американскому изданию The Atlantic рассказал генерал-лейтенант Бундесвера Кристиан Фрейдинг.

Фото: из открытых источников

Немецкий военный, возглавляющий сухопутные войска Вооруженных сил Германии, ранее руководил специальной рабочей группой при Министерстве обороны ФРГ, отвечавшей за координацию военной помощи Украине. Он отметил, что администрация президента США Дональда Трампа даже не сообщила Берлину о приостановлении поставок части вооружения, которую должна была получить Украина.

Фрейдинг добавил, что раньше мог непрерывно обмениваться сообщениями с представителями Пентагона, но сейчас этот прямой канал общения закрыт. Теперь для получения необходимой информации генералу приходится обращаться в немецкое посольство в Вашингтоне, где одна из работниц пытается "найти кого-нибудь в Пентагоне", чтобы передать актуальные данные.

Он также обратил внимание на всеобщее уменьшение военной поддержки Украины со стороны западных союзников. США, являвшиеся крупнейшим донором вооружения, фактически не предоставили ничего с момента инаугурации Дональда Трампа. Европейские страны также сократили поставки вооружения и боеприпасов в 2025 году. В частности, летом этого года объем европейской помощи снизился на 57% по сравнению с первым полугодием с 3,8 до 1,9 миллиарда евро в месяц. В общем, ежемесячные поставки от всех доноров были примерно на 40% ниже, чем в первые шесть месяцев года.

Фрейдинг подчеркнул, что такие ограничения и задержки серьезно влияют на способность Украины эффективно противостоять агрессору и подчеркнул необходимость возобновления прямых каналов коммуникации для координации помощи

