Військовий нещадно розкритикував дії ЗСУ на фронті: без чого не буде перемоги

Командир підрозділу БПЛА Нацгвардії України Lasar's Group Павло Єлізаров у інтерв’ю для інтернет-видання "ГОРДОН" розповів Дмитрові Гордону про фактори, що, на його думку, стримують українську армію у боротьбі з російськими силами. Він виділив кілька ключових аспектів, які визначають успіх на полі бою: швидкість ухвалення рішень, винахідливість і здатність швидко адаптуватися до нових умов.

Фото: з відкритих джерел

Єлізаров підкреслив, що саме ці якості мають стати пріоритетом для української армії. На його думку, підрозділи повинні діяти на крок попереду від ворога, ухвалювати рішення швидко та впроваджувати їх без затримок. Проте формальні процедури та бюрократія часто перешкоджають цьому процесу.

"Якщо ми не будемо рухатися цим шляхом, перемогти росіян буде неможливо. Ми повинні принципово відрізнятися моделлю прийняття рішень і їхньою реалізацією", — наголосив військовий.

За словами Єлізарова, неабиякий вплив на психологічний стан бійців має відчуття перемоги, яке вони отримують навіть у дрібних успіхах на фронті чи в будь-якій іншій сфері.



"Це дає певний присмак успіху, і люди починають розслаблятися, знову повертаючись до принципів паперової армії", — пояснив він.

Командир також зазначив, що формалізм та бюрократія руйнують досягнення, здобуті важкими боями та значними втратами. Часто рішення передаються від одного керівника до іншого протягом тижнів або місяців, і коли вони нарешті доходять до виконання, вони вже не відповідають актуальним умовам на фронті. За таких умов здобути перемогу практично неможливо, впевнений Єлізаров.

Військовий переконаний, що для успіху ЗСУ необхідно мінімізувати формальності, прискорювати процес ухвалення рішень і залишатися максимально гнучкими та адаптивними до змін на полі бою, щоб випереджати ворога та зберегти бойову ефективність підрозділів.

