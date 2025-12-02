logo

BTC/USD

90950

ETH/USD

2999.93

USD/UAH

42.33

EUR/UAH

49.18

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Военный беспощадно раскритиковал действия ВСУ на фронте: без чего не будет победы
commentss НОВОСТИ Все новости

Военный беспощадно раскритиковал действия ВСУ на фронте: без чего не будет победы

Ощущение успеха на фронте или в любой другой сфере оказывает существенное влияние на армию, придавая бойцам определенный вкус победы, который может приводить к некоторой расслабленности.

2 декабря 2025, 15:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Командир подразделения БПЛА Нацгвардии Украины Lasar's Group Павел Елизаров в интервью для интернет-издания "ГОРДОН" рассказал Дмитрию Гордону о факторах, которые, по его мнению, сдерживают украинскую армию в борьбе с российскими силами. Он выделил несколько ключевых аспектов, определяющих успех на поле боя: быстроту принятия решений, изобретательность и способность быстро адаптироваться к новым условиям.

Военный беспощадно раскритиковал действия ВСУ на фронте: без чего не будет победы

Фото: из открытых источников

Елизаров подчеркнул, что именно эти качества должны стать приоритетом украинской армии. По его мнению, подразделения должны действовать на шаг впереди врага, принимать решения быстро и внедрять их без задержек. Однако формальные процедуры и бюрократия часто препятствуют этому процессу.

"Если мы не будем двигаться по этому пути, победить россиян будет невозможно. Мы должны принципиально отличаться моделью принятия решений и их реализацией", — подчеркнул военный.

По словам Елизарова, большое влияние на психологическое состояние бойцов оказывает ощущение победы, которое они получают даже в мелких успехах на фронте или в любой другой сфере.

"Это дает определенный вкус успеха, и люди начинают расслабляться, снова возвращаясь к принципам бумажной армии", — пояснил он.

Командир также отметил, что формализм и бюрократия разрушают достижения, полученные тяжелыми боями и значительными потерями. Часто решения передаются от одного руководителя к другому в течение недель или месяцев, и когда они, наконец, доходят до исполнения, они уже не отвечают актуальным условиям на фронте. В таких условиях одержать победу практически невозможно, уверен Елизаров.

Военный убежден, что для успеха ВСУ необходимо минимизировать формальности, ускорять процесс принятия решений и оставаться максимально гибкими и адаптивными к изменениям в поле боя, чтобы опережать врага и сохранить боевую эффективность подразделений.

Как уже писали "Комментарии", переехавшие в Европу россияне фактически создают "свою маленькую Россию" на чужой территории, уделяя внимание собственному комфорту вместо противодействия режиму Путина или поддержки Украины. Такое мнение в интервью "Главкому" высказала российская фотография и активистка Виктория Ивлева.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости