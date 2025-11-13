Такого удару Миколаїв і Одещина не пригадують: стало відомо про черговий злочин Кремля

Російські окупаційні війська провели масовану атаку дронами по Миколаївській та Одеській областях. За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, під час удару безпілотника "Шахед" по Миколаєву постраждали шестеро людей, троє з яких перебувають у тяжкому стані. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Одеська обласна прокуратура, у ніч на 13 листопада РФ завдала удару дронами по місту Арциз. Внаслідок атаки постраждали об’єкти критичної інфраструктури, адміністративні приміщення та ремонтні цехи. Розпочато розслідування за статтею 438 КК України щодо воєнних злочинів.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер додав, що в Арцизі пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури – зруйновано покрівлю ремонтного цеху залізниці та виникла пожежа. Рятувальні служби продовжують ліквідацію наслідків.

Російські безпілотники останнім часом майже щодня атакують Одещину. За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, основними цілями ворога є енергетичні об’єкти та морські порти, щоб перешкодити роботі зернового коридору. Лише 12 листопада "Шахеди" чотири рази атакували Одесу з боку Чорного моря. Плетенчук підкреслив, що стратегічне значення портів для експорту зерна не залишає окупантів байдужими: за два роки через коридор пройшло понад 6 тисяч суден.

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський вважає, що запланована російським диктатором Володимир Путін кампанія запуску дронів і винищувачів у повітряний простір країн‑членів НАТО фактично досягла своєї мети. Він зазначив, що через цей тиск деякі європейські керівники зійшлися на думці утриматись від передачі до України систем протиповітряної оборони. Про це Зеленський розповів в інтерв’ю для Bloomberg.