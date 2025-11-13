Путін досяг своєї мети: до Європи звернулися з ультиматумом через провал обіцянки Україні

Президент України Володимир Зеленський вважає, що запланована російським диктатором Володимир Путін кампанія запуску дронів і винищувачів у повітряний простір країн‑членів НАТО фактично досягла своєї мети. Він зазначив, що через цей тиск деякі європейські керівники зійшлися на думці утриматись від передачі до України систем протиповітряної оборони. Про це Зеленський розповів в інтерв’ю для Bloomberg.

Фото: з відкритих джерел

"Я думаю, він налякав їх. Це була його мета. І він досяг її. Це було психологічне залякування, без сумніву", — заявив він.

За словами Зеленського, саме ці дії Путіна — дрони й повітряні вторгнення в повітряний простір союзників НАТО — були навмисною кампанією залякування Європи.

Останні місяці зафіксовано збільшення появи російських безпілотників у європейському повітряному просторі — через них зупинялась робота аеропортів, скасовувалися пасажирські рейси. У відповідь у Європі виникла ідея створення багаторівневої системи протидії ворожим дронам під назвою "стіна дронів". Водночас у Польщі заявили, що не чекатимуть на узгодження загальноєвропейської ініціативи, а розпочнуть побудову власної національної системи протидії безпілотникам вже за кілька місяців.

У цьому контексті Зеленський вважає, що Росія через свої провокації тестує Європу: чи здатна вона на відповідь, чи готова захищати небо. При цьому він наголошує, що первинним сигналом агресора може бути: "Не передавайте Україні системи ППО, бо вони можуть бути потрібні вам самим".

"Крім того, на мій погляд, інший сигнал… полягає в такому: “Не смійте надавати Україні додаткові системи протиповітряної оборони, тому що вони можуть знадобитися вам самим”, — пояснив він.

Як вже писали "Коментарі", колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний зауважив, що Росія не готується до швидкого завершення війни — натомість вона налаштовується на тривале протистояння. За його словами, виснажена Україна, розділений Захід і стримані США створюють умови, за яких "час на боці" Москви.