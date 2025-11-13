Путин достиг своей цели: в Европу обратились с ультиматумом из-за провала обещания Украине

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что запланированная российским диктатором Владимир Путин кампания запуска дронов и истребителей в воздушное пространство стран - членов НАТО фактически достигла своей цели. Он отметил, что из-за этого давления некоторые европейские руководители сошлись во мнении воздержаться от передачи в Украину систем противовоздушной обороны. Об этом Зеленский рассказал в интервью Bloomberg.

Фото: из открытых источников

"Я думаю, он испугал их. Это была его цель. И он достиг ее. Это было психологическое устрашение, без сомнения" , - заявил он.

По словам Зеленского, именно эти действия Путина – дроны и воздушные вторжения в воздушное пространство союзников НАТО – были умышленной кампанией устрашения Европы.

В последние месяцы зафиксировано увеличение появления российских беспилотников в европейском воздушном пространстве — из-за них останавливалась работа аэропортов, отменялись пассажирские рейсы. В ответ в Европе возникла идея создания многоуровневой системы противодействия вражеским дронам под названием "стена дронов". В то же время в Польше заявили, что не будут ждать согласования общеевропейской инициативы, а начнут построение собственной национальной системы противодействия беспилотникам уже через несколько месяцев.

В этом контексте Зеленский считает, что Россия через свои провокации тестирует Европу: способна ли она на ответ или готова защищать небо. При этом он отмечает, что первичным сигналом агрессора может быть: "Не передавайте Украине системы ПВО, потому что они могут потребоваться вам самим".

"Кроме того, на мой взгляд, другой сигнал… заключается в следующем: "Не смейте предоставлять Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, потому что они могут понадобиться вам самим", — пояснил он.

Как уже писали "Комментарии", бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный отметил, что Россия не готовится к быстрому завершению войны — вместо этого она настраивается на длительное противостояние. По его словам, истощенная Украина, разделенное Запад и сдержанные США создают условия, при которых "время на стороне" Москвы.