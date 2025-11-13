Такого удара Николаев и Одесщина не припоминают: стало известно об очередном преступлении Кремля

Российские оккупационные войска провели массированную атаку дронами по Николаевской и Одесской областям. По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, во время удара беспилотника "Шахед" по Николаеву пострадали шесть человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Одесская областная прокуратура, в ночь на 13 ноября РФ нанесла удар дронами по городу Арциз. В результате атаки пострадали объекты критической инфраструктуры, административные помещения и ремонтные цеха. Начато расследование по статье 438 УК Украины по военным преступлениям.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер добавил, что в Арциге поврежден объект транспортной инфраструктуры – разрушена кровля ремонтного цеха железной дороги и возник пожар. Спасательные службы продолжают ликвидацию последствий.

Российские беспилотники в последнее время почти каждый день атакуют Одесщину. По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, основными целями врага являются энергетические объекты и морские порты, чтобы воспрепятствовать работе зернового коридора. Лишь 12 ноября "Шахеды" четырежды атаковали Одессу со стороны Черного моря. Плетенчук подчеркнул, что стратегическое значение портов для экспорта зерна не оставляет окупантов равнодушными: за два года через коридор прошло более 6 тысяч судов.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский считает, что запланированная российским диктатором Владимир Путин кампания запуска дронов и истребителей в воздушное пространство стран - членов НАТО фактически достигла своей цели. Он отметил, что из-за этого давления некоторые европейские руководители сошлись во мнении воздержаться от передачи в Украину систем противовоздушной обороны. Об этом Зеленский рассказал в интервью Bloomberg.