Такого тиску ще не було: у чому головна проблема ЗСУ на фронті
НОВИНИ

Такого тиску ще не було: у чому головна проблема ЗСУ на фронті

ЗСУ поступаються у чисельності, а Гуляйполе перетворюється на «сіру зону» на тлі запеклих боїв

2 січня 2026, 08:06
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сили оборони України зазнають серйозного тиску на південному напрямку, де їм доводиться протистояти російським підрозділам, які значно перевищують за чисельністю. За останні тижні війська РФ змогли просунутися вперед та взяти під контроль сотні квадратних кілометрів території у Запорізькій області.

Такого тиску ще не було: у чому головна проблема ЗСУ на фронті

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Як повідомив CNN український офіцер Служби безпеки України із позивним "Банкір", противник активно використовує відкриту місцевість для настання одразу в кількох районах регіону. За його словами, ситуація залишається вкрай напруженою, а інтенсивність боїв не знижується. Військовий зазначає, що дії Росії безпосередньо пов'язані зі спробами покращити свої позиції на можливих переговорах за рахунок захоплення нових територій.

"Ворог діє малими піхотними групами, намагаючись знаходити та проривати найменш захищені ділянки оборони", — розповів офіцер.

Найбільш запеклі зіткнення, за його даними, продовжуються в Гуляйполі та навколо міста, яке залишається однією з ключових точок опору.

Аналітики проекту DeepState підтверджують, що українські підрозділи все ще утримують окремі позиції в Гуляйполі, проте фактично місто перетворилося на "сіру зону". За їхніми оцінками, чисельна перевага російських сил у цьому районі кратна, що суттєво ускладнює оборону.

Експерти The Conflict Intelligence Team додають, що зміцнення позицій у місті ускладнюється його низьким рельєфом. В результаті українські військові можуть утримуватись переважно у західній частині Гуляйполя. Аналітики не виключають, що місто, як і Покровськ раніше, може бути фактично втраченим. При цьому вони наголошують: підрозділи ЗСУ довгий час стримували наступ, зазнали тяжких втрат і потребують відпочинку та відновлення, якого досі не отримали.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Кремль змінює тактику: як тепер намагається штурмувати Покровськ.



Джерело: https://edition.cnn.com/2026/01/01/europe/ukrainian-forces-under-pressure-zaporizhzhia-intl
