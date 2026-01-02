Такого давления еще не было: в чем главная проблема ВСУ на фронте

Силы обороны Украины испытывают серьезное давление на южном направлении, где им приходится противостоять значительно превосходящим по численности российским подразделениям. За последние недели войска РФ смогли продвинуться вперед и взять под контроль сотни квадратных километров территории в Запорожской области.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Как сообщил CNN украинский офицер Службы безопасности Украины с позывным "Банкир", противник активно использует открытую местность для наступления сразу в нескольких районах региона. По его словам, ситуация остается крайне напряженной, а интенсивность боев не снижается. Военный отмечает, что действия России напрямую связаны с попытками улучшить свои позиции на возможных переговорах за счет захвата новых территорий.

"Враг действует малыми пехотными группами, пытаясь находить и прорывать наименее защищенные участки обороны", — рассказал офицер.

Наиболее ожесточенные столкновения, по его данным, продолжаются в Гуляйполе и вокруг города, который остается одной из ключевых точек сопротивления.

Аналитики проекта DeepState подтверждают, что украинские подразделения все еще удерживают отдельные позиции в Гуляйполе, однако фактически город превратился в "серую зону". По их оценкам, численное превосходство российских сил в этом районе кратное, что существенно осложняет оборону.

Эксперты The Conflict Intelligence Team добавляют, что укрепление позиций в городе осложняется его низким рельефом. В результате украинские военные могут удерживаться преимущественно в западной части Гуляйполя. Аналитики не исключают, что город, как и Покровск ранее, может быть фактически потерян. При этом они подчеркивают: подразделения ВСУ долгое время сдерживали наступление, понесли тяжелые потери и нуждаются в отдыхе и восстановлении, которого до сих пор не получили.

