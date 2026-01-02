logo

Главная Новости Общество Война с Россией Такого давления еще не было: в чем главная проблема ВСУ на фронте
commentss НОВОСТИ Все новости

Такого давления еще не было: в чем главная проблема ВСУ на фронте

ВСУ уступают в численности, а Гуляйполе превращается в «серую зону» на фоне ожесточенных боев

2 января 2026, 08:06
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Силы обороны Украины испытывают серьезное давление на южном направлении, где им приходится противостоять значительно превосходящим по численности российским подразделениям. За последние недели войска РФ смогли продвинуться вперед и взять под контроль сотни квадратных километров территории в Запорожской области.

Такого давления еще не было: в чем главная проблема ВСУ на фронте

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Как сообщил CNN украинский офицер Службы безопасности Украины с позывным "Банкир", противник активно использует открытую местность для наступления сразу в нескольких районах региона. По его словам, ситуация остается крайне напряженной, а интенсивность боев не снижается. Военный отмечает, что действия России напрямую связаны с попытками улучшить свои позиции на возможных переговорах за счет захвата новых территорий.

"Враг действует малыми пехотными группами, пытаясь находить и прорывать наименее защищенные участки обороны", — рассказал офицер. 

Наиболее ожесточенные столкновения, по его данным, продолжаются в Гуляйполе и вокруг города, который остается одной из ключевых точек сопротивления.

Аналитики проекта DeepState подтверждают, что украинские подразделения все еще удерживают отдельные позиции в Гуляйполе, однако фактически город превратился в "серую зону". По их оценкам, численное превосходство российских сил в этом районе кратное, что существенно осложняет оборону.

Эксперты The Conflict Intelligence Team добавляют, что укрепление позиций в городе осложняется его низким рельефом. В результате украинские военные могут удерживаться преимущественно в западной части Гуляйполя. Аналитики не исключают, что город, как и Покровск ранее, может быть фактически потерян. При этом они подчеркивают: подразделения ВСУ долгое время сдерживали наступление, понесли тяжелые потери и нуждаются в отдыхе и восстановлении, которого до сих пор не получили.

Читайте также на портале "Комментарии" - Кремль меняет тактику: как теперь пытается штурмовать Покровск.



Источник: https://edition.cnn.com/2026/01/01/europe/ukrainian-forces-under-pressure-zaporizhzhia-intl
