Кравцев Сергей
Силы обороны Украины испытывают серьезное давление на южном направлении, где им приходится противостоять значительно превосходящим по численности российским подразделениям. За последние недели войска РФ смогли продвинуться вперед и взять под контроль сотни квадратных километров территории в Запорожской области.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Как сообщил CNN украинский офицер Службы безопасности Украины с позывным "Банкир", противник активно использует открытую местность для наступления сразу в нескольких районах региона. По его словам, ситуация остается крайне напряженной, а интенсивность боев не снижается. Военный отмечает, что действия России напрямую связаны с попытками улучшить свои позиции на возможных переговорах за счет захвата новых территорий.
Наиболее ожесточенные столкновения, по его данным, продолжаются в Гуляйполе и вокруг города, который остается одной из ключевых точек сопротивления.
Аналитики проекта DeepState подтверждают, что украинские подразделения все еще удерживают отдельные позиции в Гуляйполе, однако фактически город превратился в "серую зону". По их оценкам, численное превосходство российских сил в этом районе кратное, что существенно осложняет оборону.
Эксперты The Conflict Intelligence Team добавляют, что укрепление позиций в городе осложняется его низким рельефом. В результате украинские военные могут удерживаться преимущественно в западной части Гуляйполя. Аналитики не исключают, что город, как и Покровск ранее, может быть фактически потерян. При этом они подчеркивают: подразделения ВСУ долгое время сдерживали наступление, понесли тяжелые потери и нуждаются в отдыхе и восстановлении, которого до сих пор не получили.
