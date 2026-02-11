Такого ще не було: Україна будує власний «Залізний купол»

Україна активізувала розробку власної системи протиповітряної оборони, яка за принципом дії нагадує ізраїльський "Залізний купол", але створюється з урахуванням значно обмеженішого бюджету. Про це пише The Atlantic, аналізуючи українські оборонні інновації останніх місяців.

Залізний купол України

За даними видання, президент Володимир Зеленський визначив розгортання національних засобів ППО одним із ключових пріоритетів. Причина — нестача західних систем протиповітряної оборони, які США та європейські партнери не змогли надати Україні в необхідних обсягах.

Координацію проєкту українського "антидронового купола" здійснює нещодавно призначений заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров. Йдеться не про одну установку, а про комплексну систему, що поєднує різні технології перехоплення повітряних загроз.

Журналісту The Atlantic Саймону Шустеру продемонстрували низку українських розробок, які вже проходять випробування. Серед них — лазерна система Sunray, здатна безшумно уражати дрони, дрон-перехоплювач, надрукований на 3D-принтері, а також углеволоконний клон однієї з найефективніших російських ракет ППО.

Крім цього, Україна тестує колісних роботів, оснащених турелями та автоматичними гарматами, які можуть працювати як елементи мобільної протиповітряної оборони ближнього радіусу дії. У сукупності ці рішення мають сформувати багатошаровий захист від роїв безпілотників.

The Atlantic зазначає, що саме масові атаки дронів залишаються однією з найсерйозніших загроз для України. У виданні припускають, що впровадження таких технологій може дозволити ЗСУ суттєво знизити ефективність російських безпілотних атак уже в найближчій перспективі.

Міністр оборони України Михайло Федоров, коментуючи ці розробки, наголосив, що створення антидронового купола — це не про далеке майбутнє, а про негайну потребу.

За його словами, мова йде не про експерименти, а про виживання країни в умовах щоденної повітряної загрози.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Україна розробила власну лазерну систему протиповітряної оборони, здатну знищувати повітряні цілі, зокрема безпілотники. Проєкт отримав назву Sunray. Його роботу українські військові продемонстрували журналісту Саймону Шустеру з видання The Atlantic.