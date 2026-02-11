Такого еще не было: Украина строит собственный «Железный купол»

Украина активизировала разработку собственной системы противовоздушной обороны, которая по принципу действия напоминает израильский "Железный купол", но создается с учетом более ограниченного бюджета. Об этом пишет The Atlantic, анализируя украинские оборонные инновации последних месяцев.

Железный купол Украины

По данным издания, президент Владимир Зеленский определил развертывание национальных средств ПВО одним из ключевых приоритетов. Причина — нехватка западных систем противовоздушной обороны, которые США и европейские партнеры не смогли предоставить Украине в необходимых объемах.

Координацию проекта украинского "антидронового купола" осуществляет недавно назначенный заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров. Речь идет не об одной установке, а о комплексной системе, объединяющей разные технологии перехвата воздушных угроз.

Журналисту The Atlantic Саймону Шустеру продемонстрировали ряд украинских разработок, которые уже проходят испытания. Среди них – лазерная система Sunray, способная бесшумно поражать дроны, дрон-перехватчик, отпечатанный на 3D-принтере, а также углеволоконный клон одной из самых эффективных российских ракет ПВО.

Кроме этого Украина тестирует колесных роботов, оснащенных турелями и автоматическими пушками, которые могут работать как элементы мобильной противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. В совокупности эти решения должны сформировать многослойную защиту от роев беспилотников.

The Atlantic отмечает, что именно массовые атаки дронов остаются одной из самых серьезных угроз для Украины. В издании предполагается, что внедрение таких технологий может позволить ВСУ существенно снизить эффективность российских беспилотных атак уже в ближайшей перспективе.

Министр обороны Украины Михаил Федоров , комментируя эти разработки, подчеркнул, что создание антидронового купола — это не о далеком будущем, а о немедленной потребности.

По его словам, речь идет не об экспериментах, а о выживании страны в условиях повседневной воздушной угрозы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украина разработала собственную лазерную систему противовоздушной обороны, способную уничтожать воздушные цели, в том числе беспилотники. Проект получил название Sunray. Его работу украинские военные продемонстрировали журналисту Саймону Шустеру из издания The Atlantic.