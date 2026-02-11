logo

Главная Новости Общество Война с Россией Такого еще не было: Украина строит собственный «Железный купол»
commentss НОВОСТИ Все новости

Такого еще не было: Украина строит собственный «Железный купол»

Украина работает над созданием собственной многоуровневой системы противовоздушной обороны — дешевого аналога израильского «Железного купола», чтобы противостоять массовым атакам российских дронов, сообщает The Atlantic

11 февраля 2026, 00:54
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украина активизировала разработку собственной системы противовоздушной обороны, которая по принципу действия напоминает израильский "Железный купол", но создается с учетом более ограниченного бюджета. Об этом пишет The Atlantic, анализируя украинские оборонные инновации последних месяцев.

Такого еще не было: Украина строит собственный «Железный купол»

Железный купол Украины

По данным издания, президент Владимир Зеленский определил развертывание национальных средств ПВО одним из ключевых приоритетов. Причина — нехватка западных систем противовоздушной обороны, которые США и европейские партнеры не смогли предоставить Украине в необходимых объемах.

Координацию проекта украинского "антидронового купола" осуществляет недавно назначенный заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров. Речь идет не об одной установке, а о комплексной системе, объединяющей разные технологии перехвата воздушных угроз.

Журналисту The Atlantic Саймону Шустеру продемонстрировали ряд украинских разработок, которые уже проходят испытания. Среди них – лазерная система Sunray, способная бесшумно поражать дроны, дрон-перехватчик, отпечатанный на 3D-принтере, а также углеволоконный клон одной из самых эффективных российских ракет ПВО.

Кроме этого Украина тестирует колесных роботов, оснащенных турелями и автоматическими пушками, которые могут работать как элементы мобильной противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. В совокупности эти решения должны сформировать многослойную защиту от роев беспилотников.

The Atlantic отмечает, что именно массовые атаки дронов остаются одной из самых серьезных угроз для Украины. В издании предполагается, что внедрение таких технологий может позволить ВСУ существенно снизить эффективность российских беспилотных атак уже в ближайшей перспективе.

Министр обороны Украины Михаил Федоров , комментируя эти разработки, подчеркнул, что создание антидронового купола — это не о далеком будущем, а о немедленной потребности.

По его словам, речь идет не об экспериментах, а о выживании страны в условиях повседневной воздушной угрозы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украина разработала собственную лазерную систему противовоздушной обороны, способную уничтожать воздушные цели, в том числе беспилотники. Проект получил название Sunray. Его работу украинские военные продемонстрировали журналисту Саймону Шустеру из издания The Atlantic.



Источник: https://www.theatlantic.com/national-security/2026/02/ukraine-drones-lasers-iron-dome/685944/
