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Такого приниження Путін пробачити не зміг: на Заході назвали справжню причину ударів по Києву

Британський журналіст вважає, що Кремль відповідає на успішні українські операції, які серйозно похитнули позиції російського лідера

6 серпня 2026, 08:20
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Кравцев Сергей

Останні масовані удари по цивільній інфраструктурі Києва стали не так військовою необхідністю, як спробою Кремля повернути собі втрачену репутацію після серії хворобливих поразок усередині Росії. Такого висновку дійшов московський кореспондент Sky News Айвор Беннетт.

Такого приниження Путін пробачити не зміг: на Заході назвали справжню причину ударів по Києву

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

На думку журналіста, останні тижні виявилися для Володимира Путіна вкрай важкими. Українські далекобійні удари не тільки завдали шкоди російським військовим об'єктам, а й торкнулися повсякденного життя мільйонів росіян.

Особливо болючими, зазначає Беннетт, стали атаки по нафтопереробних заводах, які призвели до дефіциту палива та величезних черг на автозаправках. Додатковим ударом стали атаки на склади найбільшого російського маркетплейсу Wildberries, які порушили роботу логістики та доставки товарів по всій країні.

Журналіст також нагадує про гучний вибух у престижному ресторані в центрі Москви, відповідальність за який російська влада поклала на Україну. Усі ці події, на думку оглядача Sky News, підривають головний політичний образ Путіна – людини, яка обіцяла росіянам безпеку.

Беннетт вважає, що саме тому Кремль посилює ракетні атаки українськими містами. Такі удари дозволяють російському керівництву демонструвати внутрішній аудиторії готовність відповідати на українські операції та створювати ілюзію контролю над ситуацією.

При цьому журналіст зазначає, що така стратегія навряд чи змінить становище Росії на фронті. Натомість вона призводить до нових жертв серед мирного населення України та посилює міжнародну критику Москви.

За оцінкою Sky News, нинішня ескалація свідчить швидше про політичну знервованість Кремля, ніж про його військові успіхи.

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Джерело: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-russia-putin-zelenskyy-12541713?postid=12181166#liveblog-body
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