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Такого унижения Путин простить не смог: на Западе назвали истинную причину ударов по Киеву

Британский журналист считает, что Кремль отвечает на успешные украинские операции, которые серьезно пошатнули позиции российского лидера

6 августа 2026, 08:20
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Кравцев Сергей

Последние массированные удары по гражданской инфраструктуре Киева стали не столько военной необходимостью, сколько попыткой Кремля вернуть себе утраченную репутацию после серии болезненных поражений внутри России. К такому выводу пришел московский корреспондент Sky News Айвор Беннетт.

Такого унижения Путин простить не смог: на Западе назвали истинную причину ударов по Киеву

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По мнению журналиста, последние недели оказались для Владимира Путина крайне тяжелыми. Украинские дальнобойные удары не только нанесли ущерб российским военным объектам, но и затронули повседневную жизнь миллионов россиян.

Особенно болезненными, отмечает Беннетт, стали атаки по нефтеперерабатывающим заводам, которые привели к дефициту топлива и огромным очередям на автозаправках. Дополнительным ударом стали атаки на склады крупнейшего российского маркетплейса Wildberries, нарушившие работу логистики и доставки товаров по всей стране.

Журналист также напоминает о громком взрыве в престижном ресторане в центре Москвы, ответственность за который российские власти возложили на Украину. Все эти события, по мнению обозревателя Sky News, подрывают главный политический образ Путина – человека, который обещал россиянам безопасность.

Беннетт считает, что именно поэтому Кремль усиливает ракетные атаки по украинским городам. Такие удары позволяют российскому руководству демонстрировать внутренней аудитории готовность отвечать на украинские операции и создавать иллюзию контроля над ситуацией.

При этом журналист отмечает, что подобная стратегия вряд ли изменит положение России на фронте. Зато она приводит к новым жертвам среди мирного населения Украины и усиливает международную критику Москвы.

По оценке Sky News, нынешняя эскалация свидетельствует скорее о политической нервозности Кремля, чем о его военных успехах.

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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-russia-putin-zelenskyy-12541713?postid=12181166#liveblog-body
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