Такого унижения Путин простить не смог: на Западе назвали истинную причину ударов по Киеву

Последние массированные удары по гражданской инфраструктуре Киева стали не столько военной необходимостью, сколько попыткой Кремля вернуть себе утраченную репутацию после серии болезненных поражений внутри России. К такому выводу пришел московский корреспондент Sky News Айвор Беннетт.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По мнению журналиста, последние недели оказались для Владимира Путина крайне тяжелыми. Украинские дальнобойные удары не только нанесли ущерб российским военным объектам, но и затронули повседневную жизнь миллионов россиян.

Особенно болезненными, отмечает Беннетт, стали атаки по нефтеперерабатывающим заводам, которые привели к дефициту топлива и огромным очередям на автозаправках. Дополнительным ударом стали атаки на склады крупнейшего российского маркетплейса Wildberries, нарушившие работу логистики и доставки товаров по всей стране.

Журналист также напоминает о громком взрыве в престижном ресторане в центре Москвы, ответственность за который российские власти возложили на Украину. Все эти события, по мнению обозревателя Sky News, подрывают главный политический образ Путина – человека, который обещал россиянам безопасность.

Беннетт считает, что именно поэтому Кремль усиливает ракетные атаки по украинским городам. Такие удары позволяют российскому руководству демонстрировать внутренней аудитории готовность отвечать на украинские операции и создавать иллюзию контроля над ситуацией.

При этом журналист отмечает, что подобная стратегия вряд ли изменит положение России на фронте. Зато она приводит к новым жертвам среди мирного населения Украины и усиливает международную критику Москвы.

По оценке Sky News, нынешняя эскалация свидетельствует скорее о политической нервозности Кремля, чем о его военных успехах.

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