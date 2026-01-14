Такого потужного удару ще не було: названо місто України, яке постраждає вже скоро

Росія готує новий масштабний ракетний обстріл столиці України та Київської області. За інформацією моніторингових каналів, у найближчі три дні, без використання стратегічних бомбардувальників, ворог планує здійснити масований ракетний удар. Очікується, що атака припаде на період сильних морозів на Київщині, що робить її ще більш небезпечною для цивільної інфраструктури.

Фото: з відкритих джерел

Основною метою цієї ворожої атаки є повне знищення енергетичних об'єктів та систем теплопостачання, що ставить під загрозу нормальне функціонування життєзабезпечення населення. Під час попередніх ракетних атак, українські системи ППО вже змогли знищити більшість ворожих ракет і безпілотників, проте загроза залишається високою.

13 січня моніторингові канали також попереджали про плани Росії здійснити новий потужний ракетний удар. Окупанти планували передислокацію дев'яти стратегічних бомбардувальників для можливого запуску ракет, але ця атака може бути проведена без залучення важкої авіації. Очікується, що головною мішенню будуть об'єкти енергетики на заході України, хоча не виключено, що наступний удар буде направлений і на столичний регіон.

Згідно з даними Повітряних сил, російські війська продовжують активні атаки, використовуючи не тільки ракети, але й ударні дрони. 12 січня та вночі з 12 на 13 січня було випущено майже 300 дронів та десятки ракет різних типів. За словами президента Володимира Зеленського, основною метою цих ударів була енергетична інфраструктура України, зокрема підстанції та генератори електроенергії.

Як вже писали "Коментарі", Володимир Путін визначив новий термін для захоплення Донецької області, надавши російським військам час до 1 квітня цього року. За його словами, армія РФ повинна до цього часу завершити окупацію регіону. Однак військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що це завдання неможливе для виконання без значних змін на фронті.