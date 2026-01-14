Такого мощного удара еще не было: назван город Украины, который пострадает уже скоро

Россия готовит новый масштабный ракетный обстрел столицы Украины и Киевской области. По информации мониторинговых каналов, в ближайшие три дня, без использования стратегических бомбардировщиков, враг планирует осуществить массированный ракетный удар. Ожидается, что атака придется на период сильных морозов в Киевской области, что делает ее еще более опасной для гражданской инфраструктуры.

Фото: из открытых источников

Основная цель этой вражеской атаки — полное уничтожение энергетических объектов и систем теплоснабжения, что ставит под угрозу нормальное функционирование жизнеобеспечения населения. Во время предыдущих ракетных атак украинские системы ПВО уже смогли уничтожить большинство вражеских ракет и беспилотников, однако угроза остается высокой.

13 января мониторинговые каналы также предупреждали о планах России осуществить новый мощный ракетный удар. Оккупанты планировали передислокацию девяти стратегических бомбардировщиков для возможного запуска ракет, но эта атака может быть проведена без привлечения тяжелой авиации. Ожидается, что главной мишенью будут являться объекты энергетики на западе Украины, хотя не исключено, что следующий удар будет направлен и на столичный регион.

Согласно данным Воздушных сил, российские войска продолжают активные атаки, используя не только ракеты, но и ударные дроны. 12 января и ночью с 12 на 13 января было выпущено около 300 дронов и десятки ракет разных типов. По словам президента Владимира Зеленского, основной целью этих ударов была энергетическая инфраструктура Украины, в том числе подстанции и генераторы электроэнергии.

Как уже писали "Комментарии", Владимир Путин определил новый срок для захвата Донецкой области, предоставив российским войскам время до 1 апреля этого года. По его словам, армия РФ должна к этому времени завершить оккупацию региона. Однако военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что эта задача невозможна для выполнения без значительных изменений на фронте.