"Такого ніколи не було": що зараз відбувається у війні проти Росії

Росія намагається максимально дестабілізувати ситуацію в Україні та вплинути на "когнітивне сприйняття війни", через що зростає кількість провокацій усередині нашої країни. Про це розповів військовий оглядач Іван Тимочко.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Експерт зазначив, що на своїй території окупанти зараз втрачають ініціативу, додав він.

"У Росії є величезна кількість воєнкорів, які вже змирилися з тим, що російський наступ буде провалено. Такого не було ніколи. А зараз у російських пабликах суцільне скиглення та зрада", — наголосив експерт.

Тимочко зазначив, що в окупантів захлинулась спроба розпочати весняно-літній наступ. Тому вони перегруповуються і намагаються підтримувати інтенсивність своїх ударів та наступальних спроб. Але в цей же час у прифронтових областях РФ наразі все частіше лунають сигнали повітряної тривоги. І саме це впливає на настрої усередині Росії.

"Російська влада гарячково шукає вихід із ситуації, намагається змінити доктрину війни на свою користь", — акцентував Тимочко.

При цьому він додав, що Росія стратегічно війну програла. І головне питання зараз – наскільки довго Кремль може зберігати присутність окупаційних військ в Україні, щоби тримати інші країни в страху.

