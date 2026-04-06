Война с Россией "Такого никогда не было": что сейчас происходит в войне против России
НОВОСТИ

"Такого никогда не было": что сейчас происходит в войне против России

Наступление РФ все больше заходит в тупик

6 апреля 2026, 07:15
Кравцев Сергей

Россия старается максимально дестабилизировать ситуацию в Украине и повлиять на "когнитивное восприятие войны", из-за чего и растет количество провокаций внутри нашей страны. Об этом рассказал военный обозреватель Иван Тимочко. 

Российские войска. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, на своей территории оккупанты сейчас теряют инициативу, добавил он. 

"В России есть огромное количество военкоров, которые уже смирились с тем, что российское наступление будет провалено. Такого не было никогда. А сейчас в российских пабликах сплошное нытье и предательство", – подчеркнул эксперт.

Тимочко отметил, что у оккупантов захлебнулась попытка начать весенне-летнее наступление. Поэтому они перегруппировываются и пытаются поддерживать интенсивность своих ударов и наступательных попыток. Но в это же время в прифронтовых областях РФ сейчас все чаще звучат сигналы воздушной тревоги. И именно это влияет на настроения внутри России.

"Российские власти лихорадочно ищут выход из ситуации, пытаются изменить доктрину войны в свою пользу", — акцентировал Тимочко.

При этом он добавил, что стратегически Россия войну проиграла. И главный вопрос сейчас — насколько долго Кремль может сохранять присутствие оккупационных войск в Украине, чтобы держать другие страны в страхе.

Читайте также на портале "Комментарии" - украинская армия наращивает давление на российские войска, формируя новые рычаги влияния на поле боя. Серия тактических, оперативных и стратегических ударов ВСУ уже могла сорвать планы Кремля по масштабному наступлению в весенне-летней кампании 2026 года. Об этом говорится в свежем отчёте Института изучения войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия проваливает свое весеннее наступление: главные причины.




