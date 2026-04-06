"Такого никогда не было": что сейчас происходит в войне против России

Россия старается максимально дестабилизировать ситуацию в Украине и повлиять на "когнитивное восприятие войны", из-за чего и растет количество провокаций внутри нашей страны. Об этом рассказал военный обозреватель Иван Тимочко.

Эксперт отметил, на своей территории оккупанты сейчас теряют инициативу, добавил он.

"В России есть огромное количество военкоров, которые уже смирились с тем, что российское наступление будет провалено. Такого не было никогда. А сейчас в российских пабликах сплошное нытье и предательство", – подчеркнул эксперт.

Тимочко отметил, что у оккупантов захлебнулась попытка начать весенне-летнее наступление. Поэтому они перегруппировываются и пытаются поддерживать интенсивность своих ударов и наступательных попыток. Но в это же время в прифронтовых областях РФ сейчас все чаще звучат сигналы воздушной тревоги. И именно это влияет на настроения внутри России.

"Российские власти лихорадочно ищут выход из ситуации, пытаются изменить доктрину войны в свою пользу", — акцентировал Тимочко.

При этом он добавил, что стратегически Россия войну проиграла. И главный вопрос сейчас — насколько долго Кремль может сохранять присутствие оккупационных войск в Украине, чтобы держать другие страны в страхе.

