"Такого никогда не было": что сейчас происходит в войне против России

Кравцев Сергей
Россия старается максимально дестабилизировать ситуацию в Украине и повлиять на "когнитивное восприятие войны", из-за чего и растет количество провокаций внутри нашей страны. Об этом рассказал военный обозреватель Иван Тимочко.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, на своей территории оккупанты сейчас теряют инициативу, добавил он.
Тимочко отметил, что у оккупантов захлебнулась попытка начать весенне-летнее наступление. Поэтому они перегруппировываются и пытаются поддерживать интенсивность своих ударов и наступательных попыток. Но в это же время в прифронтовых областях РФ сейчас все чаще звучат сигналы воздушной тревоги. И именно это влияет на настроения внутри России.
При этом он добавил, что стратегически Россия войну проиграла. И главный вопрос сейчас — насколько долго Кремль может сохранять присутствие оккупационных войск в Украине, чтобы держать другие страны в страхе.
