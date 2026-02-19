Такого не покажуть по телевізору: військовий кореспондент про загрозу оточення міста

Воєнний кореспондент ТСН Юлія Кирієнко повідомила, що залучення генерала Апостола та групи потужних бригад дозволило стабілізувати ситуацію на Покровсько-Мирноградській агломерації та уникнути стрімкого прориву російських військ.

Ситуація на фронті від воєнного кореспондента

За цей час українські підрозділи змогли підготувати альтернативні позиції на інших ділянках району на випадок необхідності маневру або організованого відходу. Водночас противник, попри значні втрати на цій ділянці, не відмовився від свого задуму.

Основний удар російські сили змістили у напрямку Родинського. Це створює загрозу перерізання єдиної дороги на Мирноград. Позиції Сил оборони України на північних околицях опинилися у вкрай складному становищі та фактично перебувають під загрозою оточення.

Бої на інших напрямках, зокрема під Запоріжжям, частково знижують тиск на Покровський відтинок фронту, однак без додаткових резервів з українського боку розблокування Родинського наразі виглядає малоймовірним.

Окремою проблемою залишається ситуація в повітрі. За словами кореспондентки, кількість ворожих пілотів безпілотників на цій ділянці настільки значна, що небо фактично перекрите. Так звана “кіл-зона” сягає приблизно 100 квадратних кілометрів. У таких умовах забезпечення логістики стає вкрай складним.

Навіть у разі наявності сил для активних дій, питання доступу до позицій та їх утримання ускладнюється через інтенсивне застосування противником БпЛА.

На думку Кирієнко, рішення щодо подальшого вирівнювання лінії фронту та зміщення підрозділів у більш вигідні оборонні точки може знадобитися найближчим часом. Наразі погодні умови можуть впливати на оперативні можливості як для маневру, так і для забезпечення підрозділів.

