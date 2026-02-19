logo

Война с Россией Такого не покажут по телевизору: военный корреспондент об угрозе окружения города
НОВОСТИ

Такого не покажут по телевизору: военный корреспондент об угрозе окружения города

Ситуация на Покровско-Мирноградском направлении остается напряженной: фронт удалось стабилизировать, однако враг сместил удар и пытается перерезать логистику

19 февраля 2026, 17:33
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Военный корреспондент ТСН Юлия Кириенко сообщила, что привлечение генерала Апостола и группы мощных бригад позволило стабилизировать ситуацию в Покровско-Мирноградской агломерации и избежать стремительного прорыва российских войск.

За это время украинские подразделения смогли подготовить альтернативные позиции на других участках района в случае необходимости маневра или организованного ухода. В то же время противник, несмотря на значительные потери на этом участке, не отказался от своего замысла.

Основной удар русские силы сместили в направлении Родинского. Это создает угрозу перерезки единственной дороги на Мирноград. Позиции Сил обороны Украины в северных окрестностях оказались в крайне сложном положении и фактически находятся под угрозой окружения.

Бои по другим направлениям, в частности под Запорожьем, частично снижают давление на Покровский отрезок фронта, однако без дополнительных резервов с украинской стороны разблокирование Родинского пока выглядит маловероятным.

Отдельной проблемой остается ситуация в воздухе. По словам корреспондентки, количество вражеских пилотов беспилотников на этом участке настолько значительно, что небо фактически перекрыто. Так называемая "кил-зона" достигает примерно 100 квадратных километров. В таких условиях обеспечение логистики становится очень сложным.

Даже в случае наличия сил для активных действий, вопросы доступа к позициям и их удержания осложняются из-за интенсивного применения противником БпЛА.

По мнению Кириенко, решение о дальнейшем выравнивании линии фронта и смещении подразделений в более выгодные оборонные точки может потребоваться в ближайшее время. Погодные условия могут влиять на оперативные возможности как для маневра, так и для обеспечения подразделений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что военная разведка Украины обнародовала очередной радиоперехват разговоров россиян, в котором зафиксировано растущее недовольство ситуацией как на фронте, так и внутри самой России.



Источник: https://t.me/kyriienko_press/1284
