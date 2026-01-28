logo_ukra

Такого не було з часів Другої світової війни: розкрито шокуючу правду про провал Путіна в Україні
Такого не було з часів Другої світової війни: розкрито шокуючу правду про провал Путіна в Україні

Аналітики прогнозують, що загальні втрати РФ і України можуть сягнути 2 мільйонів до весни 2026 року

28 січня 2026, 08:55
Автор:
Клименко Елена

Американський аналітичний центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) оприлюднив нову оцінку чисельності втрат військовослужбовців у війні між Україною та Росією. Згідно з доповіддю, обидві сторони зазнали значних людських втрат упродовж конфлікту, що триває з лютого 2022 року.

Такого не було з часів Другої світової війни: розкрито шокуючу правду про провал Путіна в Україні

Фото: 24 Канал

Аналітики CSIS підрахували, що загальні втрати російських військ можуть сягати 1,2 мільйона осіб, серед яких приблизно 325 тисяч загиблих. Водночас втрати українських сил оцінюються в діапазоні від 500 до 600 тисяч осіб, із загиблими від 100 до 140 тисяч. Експерти зазначають, що така кількість жертв робить конфлікт надзвичайно масштабним і унікальним у сучасній історії: після Другої світової війни жодна велика держава не зазнавала подібних втрат у військових операціях.

CSIS також наголошує, що російська стратегія ведення війни ґрунтується на виснаженні супротивника шляхом великих втрат у власних лавах. Ідея полягає у сподіванні, що чисельне виснаження української армії та населення зрештою призведе до ослаблення обороноздатності країни. При цьому аналітики підкреслюють, що такий підхід обертається надзвичайно високою ціною для самої Росії.

Оновлені дані Генерального штабу Збройних сил України підтверджують масштабні втрати противника. Станом на ранок середи, 28 січня 2026 року, чисельність загиблих та поранених російських окупантів оцінюється приблизно у 1 236 570 осіб. Ці цифри демонструють як масштаб людських втрат, так і серйозний вплив війни на демографічну та військову стабільність обох країн. 

Портал "Коментарі" вже писав, що у Сполучених Штатах знову заговорили про можливість передачі Україні ракет Tomahawk. Попередні обговорення цієї теми відбувалися вже давно, але з невідомих причин процес тимчасово призупинили. Нині ж ця зброя може стати стратегічним аргументом Дональда Трампа для тиску на Володимира Путіна та стимулювання до мирного врегулювання конфлікту.



